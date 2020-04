Solidarietà alimentare in Valdelsa, attivata una raccolta fondi

“Sostienici! con il tuo contributo ce la faremo”. Conto corrente per aiutare le famiglie in difficoltà a causa dell’emergenza Covid- 19

VALDELSA. “Sostienici! con il tuo contributo ce la faremo”. E’ attiva la raccolta fondi promossa dalla Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa che ha già avviato in maniera uniforme e per tutti i Comuni valdelsani l’erogazione dei buoni alimentari destinati alle persone e alle famiglie in maggiori difficoltà economica a causa dell’emergenza Covid- 19.

“Il nostro è un invito a sostenere il progetto di solidarietà alimentare che abbiamo promosso in prima battuta per erogare le risorse del Governo – dice il presidente della Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa Alessandro Donati, sindaco di Colle di Val d’Elsa – C’è bisogno dell’aiuto di tutti per affrontare una fase che continua ad essere governata da una grande incertezza che si ripercuote sui bilanci delle famiglie, delle aziende, dei Comuni. Una fase complessa in cui, come sempre accade, le fragilità economiche aumentano”.