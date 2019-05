Sinistra per Poggibonsi: “Al nido comunale ci saranno problemi”

POGGIBONSI. Cosa succede al Comune di Poggibonsi? Sul contratto decentrato risulta tutto bloccato, a causa di dirigenti che non vogliono mollare il potere decisionale sulle persone.

Sul nido d’infanzia comunale: nessun piano di rientro è stato previsto per tutte quelle lavoratrici reperite mediante la formula dell’intermediazione del lavoro. Di fatto, quando le attuali lavoratrici, faccio riferimento alle dirette dipendenti del Comune di Poggibonsi, andranno in pensione, o per altre ragioni interromperanno anzitempo il loro rapporto di lavoro col Comune stesso, al loro posto non verranno effettuate nuove assunzioni dirette da parte del Comune, bensì delle nuove lavoratrici verranno assunte mediante la già sopracitata formula dell’intermediazione del lavoro. La direzione presa dall’Amministrazione Comunale è chiaramente volta ad una politica di precarizzazione del lavoro, politica che, una sinistra che si definisca tale, ha il dovere morale di avversare con tutte le proprie forze e non adottare con ostentata convinzione.

Carmine T.A. Verazzo – Sinistra per Poggibonsi – Scelta Verde