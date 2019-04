Sinistra per Colle presenta la propria lista

Confermato il sostegno al candidato sindaco Alessandro Donati

COLLE VAL D’ELSA. Mercoledì 24 Aprile alle ore 21,15 al Circolo Buena Vista a Le Grazie, ci sarà la presentazione ufficiale della lista e del programma di Sinistra per Colle.

“Una lista composta in modo paritario da otto candidate donne e da otto uomini. Capolista è Serena Cortecci, insegnante di economia e diritto, che introdurrà la serata, che si articolerà poi con gli interventi di alcuni candidati e con quello del candidato sindaco Alessandro Donati che Sinistra per Colle sostiene. Ci sarà spazio adeguato per gli eventuali interventi dei presenti.

Verranno trattati i più significativi temi programmatici per il rilancio di Colle, dopo cinque anni inutilmente sprecati. Partiremo dal tema del rapporto costruttivo, costante e di ascolto che una buona amministrazione deve avere con i propri cittadini, tratteremo i temi della cultura, della scuola, del lavoro, quello del diritto alla salute e l’istituzione della casa della salute, e poi l’urbanistica, la manutenzione, l’arredo urbano, ecc.

La nostra lista è composta da: Dario Ceccherini insegnante, Alessandro Cicero impiegato, Claudia Corti insegnate, Leonilde Cosentino studentessa, Renzo Franchi insegnante, Alessio Giunti ingegnere, Mikita Kazhaja studentessa, Mauro Lenzi pensionato, Vittorio Magni studente, Carla Monzitta pensionata, Ernesto Nieri funzionario pubblico, Violetta Pinna impiegata, Chiara Punzo impiegata, Margherita Russo libera professionista, Stefano Santini insegnante.

Nel segno del rinnovamento, fanno parte della nostra lista una diciottenne e due diciannovenni, insieme a persone di età e professioni diverse, impegnate e rappresentative nella realtà colligiana.

Invitiamo tutti i cittadini ad intervenire”.