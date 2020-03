Sinalunga si rinnova: “Buona sinergia con l’amministrazione comunale”

SINALUNGA. La Lista Civica “Sinalunga si Rinnova” interviene dopo l’ultimo Consiglio Comunale. I Consiglieri Comunali Marcella Biribò, Mattia Savelli, Tatiana Roggi e Rebecca Papa dichiarano: “In un Consiglio Comunale anomalo, in video conferenza, abbiamo avuto la conferma che le nostre proposte in favore delle famiglie e delle imprese del nostro Comune sono state esaminate e in parte accettate dalla Giunta, altre saranno discusse al prossimo Consiglio.

Negli scorsi giorni, com’è noto, abbiamo fatto pervenire al Sindaco un nostro documento con delle misure economiche da adottare in questo stato di crisi per aiutare i nostri concittadini. Avevamo dato un ampio spettro di possibili sgravi e aiuti sia per le famiglie sia per le imprese.

Per quanto riguarda le prime la Giunta ha adottato la sospensione delle fatturazioni per le rette dell’asilo nido, trasporto scolastico e mensa, dando mandato di valutare eventuali rimborsi. Questa rientra tra le nostre proposte e siamo ben contenti che sia stata approvata, altrettanto contenti lo siamo per l’adozione di altri due punti da noi suggeriti per aiutare le imprese del territorio che riguardano sospensione: dell’imposta di soggiorno, della tassa di occupazione del suolo pubblico a cui si aggiunge l’imposta sulla pubblicità. Queste ultime misure saranno discusse nel prossimo Consiglio Comunale e se presentate nei termini che riterremo consoni avranno sicuramente il nostro appoggio. Aver contribuito così fattivamente al bene della nostra collettività ci riempie d’orgoglio, soprattutto in un momento così difficile.

In quest’ultimo consiglio abbiamo avuto anche il piacere di constatare che l’amministrazione ha inserito nel programma triennale dei lavori pubblici la ristrutturazione ed ampliamento dei cimiteri comunali. Nel Consiglio Comunale del 18 luglio scorso avevamo presentato un’interrogazione su questo tema chiedendo all’Amministrazione di intervenire, soprattutto nei centri minori dove gli spazi nei cimiteri erano ridotti ai minimi termini e le strutture necessitavano di ristrutturazioni urgenti. Sia le misure economiche in sostegno delle famiglie e imprese sia quest’ultimo punto evidenziano come stiamo svolgendo il nostro ruolo di controllo del territorio e di opposizione nei confronti della maggioranza, in questi mesi stiamo lavorando per sollecitare sempre di più l’amministrazione nell’esclusivo interesse dei cittadini”.