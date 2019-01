Sinalunga: revisione dell’albo delle associazioni

C’è tempo fino al 31 gennaio per presentare domanda per quelle non ancora iscritte e integrare la documentazione per quelle già iscritte

Sinalunga

SINALUNGA. Avviso pubblico per aggiornamento e revisione annuale dell’albo della associazioni del comune di Sinalunga al quale, ad oggi, sono iscritte 46 associazioni. Secondo quanto previsto dal “Regolamento dell’Associazionismo del Comune di Sinalunga” l’iscrizione all’Albo è titolo necessario per l’utilizzo di immobili e attrezzature comunali, o inserimento, in appositi spazi, nel sito del Comune di notizie riguardanti l’Associazione. Pertanto l’amministrazione comunale invita le Associazioni già iscritte all’Albo ad integrare entro il 31 gennaio la documentazione presentata al momento dell’iscrizione con le eventuali modifiche, trasformazioni o cessazioni sopravvenute e con copia dell’ultimo bilancio disponibile o in alternativa copia del resoconto economico dell’ultimo anno e le Associazioni non iscritte all’Albo delle Associazioni del Comune di Sinalunga ad iscriversi all’Albo entro il medesimo termine.

La modulistica dovrà pervenire tramite posta elettronica certificata all’indirizzo comune.sinalunga@postacert.toscana.it, o posta ordinaria o raccomandata all’indirizzo Comune di Sinalunga – Area Organi Istituzionali e di Governo – Piazza Garibaldi, n. 44 – 53048 Sinalunga -; o consegna a mano o tramite corriere presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Sinalunga – Piazza Garibaldi, n. 44 – 53048 Sinalunga (SI) negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 – il lunedì ed il giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 18.00).

Per eventuali necessità o chiarimenti è possibile rivolgersi a Damiana Parri (tel. 0577/635244 e-mail: damiana.parri@comune.sinalunga.si.it).