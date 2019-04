Sinalunga: Lega, FdI e FI scelgono Marcella Biribò

Ufficiale l'appoggio alla “Lista Civica Sinalunga si Rinnova”

Marcella Biribò

SINALUNGA. Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia ufficializzano l’appoggio alla “Lista Civica Sinalunga si Rinnova” con candidato sindaco Marcella Biribò.

In una nota congiunta la senatrice della Lega Tiziana Nisini, il presidente provinciale di Fratelli d’Italia Gianni Martinucci e il coordinatore provinciale di Forza Italia Lorenzo Lorè hanno dichiarato: “Marcella Biribò ha il profilo giusto per vincere le elezioni amministrative a Sinalunga. Una donna combattiva, attiva nel sociale, una professionista e una sinalunghese DOC che si è messa a disposizione della cittadinanza per dare un taglio al passato.

Le forze del centrodestra sono unite nel sostenere il progetto della Lista Civica Sinalunga si Rinnova il cui programma elettorale tocca, tra le altre cose, il rilancio economico del territorio, lo sviluppo del turismo, interventi concreti per la sicurezza, lo sport e la viabilità. Ci teniamo a ribadire inoltre che questa è l’unica lista civica che a Sinalunga gode del nostro appoggio. Marcella Biribò gode di tutta la nostra stima e riteniamo che con la sua persona si possa tranquillamente ambire alla vittoria delle politiche amministrative del prossimo maggio. Il mal governo delle ultime amministrazioni ha impoverito un territorio che fino a poco tempo fa godeva di un posto di prestigio nella Valdichiana senese. Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia daranno tutto il loro appoggio a Marcella, certi che saprà cogliere e fare sintesi delle varie esigenze territoriali”.