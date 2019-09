Sinalunga: la Cassazione dice “stop” al pranzo da casa nelle scuole

A partire dall’anno scolastico 2019/2020 alla scuola primaria di Pieve e nel corso C delle medie solo mensa

SINALUNGA. Con la sentenza n.20504 del 30 luglio 2019, la Corte di Cassazione ha negato la possibilità ai genitori degli studenti di poter scegliere tra la refezione e il pasto domestico. I motivi sono da ricercare nel fatto che il tempo mensa è a tutti gli effetti tempo scuola e perciò condivide le stesse finalità educative del progetto formativo concorrendo alla socializzazione, inoltre se le famiglie scelgono il tempo prolungato, automaticamente accettano l’offerta formativa dell’Istituto e quindi anche il servizio mensa.

Preso atto della sentenza, il collegio docenti dell’Istituto Comprensivo J. Lennon, con delibera del Consiglio d’Istituto, ha condiviso le ragioni della Corte di Cassazione e ha sospeso la possibilità di portare il pranzo da casa nel plesso della scuola primaria di Pieve di Sinalunga e nel corso C della scuola media di Sinalunga.

Tale sentenza vuole perseguire l’integrazione e le pari opportunità degli alunni nelle scuole, in contrasto con le diseguaglianze sociali, promuovendo le sane abitudini alimentari e gli stili di vita. Si tratta di finalità che, come dichiarano le nuove linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica, portano a dissuadere il ricorso al pasto da casa che può provocare un discostamento dalle condizioni ottimali di varietà alimentare ed equilibrio nutrizionale, ponendo problemi dal punto di vista igienico e interferendo con il processo educativo e con l’appartenenza del bambino al gruppo classe. Portare il pasto da casa, secondo la Cassazione, comporta una possibile violazione dei principi di uguaglianza e di discriminazione in base alle condizioni economiche, oltre che al diritto alla salute.

L’amministrazione comunale di Sinalunga non può che prendere atto della sentenza della Corte di Cassazione e rispettarla; consapevoli che tale decisione potrebbe creare alcuni disagi, si metterà a disposizione delle famiglie per informarle correttamente. Tutti gli alunni potranno usufruire del servizio mensa comunale recandosi il prima possibile presso l’ufficio scuola del Comune di Sinalunga nei seguenti orari: lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle 9:30 – 12:30 e lunedì e giovedì dalle 15:15 – 18:15.

Per i dettagli aggiuntivi si consiglia di visitare il sito web dell’Istituto scolastico a questo indirizzo www.icsinalunga.it.