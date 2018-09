Sinalunga in festa celebra le associazioni di volontariato

Sabato 22 e domenica 23 settembre nel centro storico due giorni di appuntamenti dedicati alle realtà solidaristiche del territorio comunale

SINALUNGA. Una festa con le associazioni di volontariato del territorio comunale per sancire il ruolo attivo svolto dal terzo settore nell’ambito della vita sociale con al centro l’attività svolta dalla Consulta delle associazioni. È quanto programmato dall’Amministrazione Comunale che, con il supporto del Comitato di Coordinamento della Consulta, organizza la seconda edizione della Festa delle associazioni in programma nel centro storico di Sinalunga (Piazza Garibaldi e Parco del Cassero) sabato 22 e domenica 23 Settembre a partire dalle ore 15 fino alle ore 22.

Un fitto programma di appuntamenti attraverso il quale le associazioni partecipanti potranno presentarsi alla cittadinanza mettendo in mostra le loro attività con esibizioni musicali, teatrali, rappresentazioni storiche, esibizioni di pratiche sportive come ginnastica ritmica, pallavolo, tennis, mountain bike, ruzzola dando modo a bambini, adolescenti, adulti e anziani di avvicinarsi, partecipare ed eventualmente frequentare l’associazione più affine ai propri interessi. Il Coordinamento della Consulta delle Associazioni di Sinalunga è svolto dal Comitato di Coordinamento composto da 5 membri (uno in rappresentanza di ciascuna delle 5 categorie in cui è suddiviso l’Albo Comunale delle Associazioni: musica, sport, sanità e sociale, cultura, ambiente e turismo). “Le associazioni sono il più grande patrimonio umano di cui disponiamo. Un risorsa da cui non possiamo prescindere se vogliamo mantenere il presidio di socialità nelle nostre comunità. Il Comune di Sinalunga – spiega Vanessa Bastreghi, vice sindaco del Comune di Sinalunga con delega alle associazioni – riconosce nel volontariato e nell’associazionismo, per presenza e radicamento sul territorio, una risorsa insostituibile capace di interpretare i bisogni dei cittadini e interagire con l’Amministrazione nella definizione e realizzazione delle politiche sociali, di sviluppo della cultura e delle attività sportive, di tutela dell’ambiente e di valorizzazione del territorio”

Le associazioni: Avis Sinalunga, Auser Arcobaleno di Sinalunga, Pro Loco Sinalunga, Circolo Tennis Bettolle, Donkey Bike Club, Circolo Arci Rigaiolo, Venerabile Compagnia Santa Croce di Rigomagno, AC Sinalunga, ASD Polisportiva Guazzino, ASD Polisportiva Rigomagno, ASD Polisportiva Bettolle, ASD Polisportiva Farnetella, Cooperativa Culturale Farnetella, Filarmonica P. Mascagni di Farnetella, Combattimento Antiaggressione Tattico C.A.T, Centro Commerciale Naturale La Pieve , Sinalunga Storia e Cultura.

Il programma sabato 22 settembre

Ore 15:30 – 20:00 Parco del Cassero

Misericordia di Sinalunga – Dimostrazione interventi sanitari riconducibili a pratiche BLSD, illustrazione di un’ambulanza per servizio di emergenza. A disposizione un medico del 118 per misurazioni della pressione sanguigna, stick glicemici e altro. Visite guidate alla Chiesa di Santa Croce e al Museo della

Misericordia. Prenotazioni tramite Ufficio Turistico Comunale al 333.8166793 e presso l’ufficio mobile presente nell’occasione presso il Parco del Cassero.

ore 15:30 – 20:00

Centro storico

Gruppo Archeologico Sinalunghese – Visite guidate all’esposizione “Larth – Stanze Etrusche” e ai cunicoli sotterranei presso la Fonte del Castagno. Prenotazioni tramite Ufficio Turistico Comunale al 333.8166793 e presso la postazione presente nell’occasione presso il Parco del Cassero.

ore 15:30 – 20:00

Parco del Cassero

Associazione Amici della Chianina – Taglieri con assaggi di chianina e installazioni tematiche

ore 15:30 – 16:00 ASD Polisportiva Asinalonga – Mini tornei basket ore 16:00 – 16:30 ASD Polisportiva Asinalonga – Mini tornei di pallavolo ore 16:30 – 17:00 UC Sinalunghese – Dimostrazione seduta allenamento scuola calcio classe 2010 ore 17:00-17:30 Circolo Frullini – Esibizione di balli da sala, liscio romagnolo e danze storiche ore 17:00-18:00 ASD Atletica Sinalunga – Ore 17:00 ritrovo e ore 18:00 partenza corsa podistica su strada con allenamento guidato su un percorso di circa 3,5 km da effettuare in gruppi compatti (partenza e arrivo corsa Parco del Cassero) ore 17:30 – 18:00 Tennis Club Sinalunga – Mini torneo di tennis.

Piazza Garibaldi Comitato Festa delle Rocche di Guazzino, La Folkloristica, Auser Bettolle Presentazione e sfilata dal Parco del Cassero a Piazza Garibaldi delle dame e dei cavalieri in costume d’epoca delle tre contrade di Guazzino. Esibizione della show band “La Folkloristica” e dell’Auser Centostelle di Bettolle ore 21:00 – 23:00 Teatro C. Pinsuti Associazione Alternativa – Mostra fotografica “Romania – Gente, Luoghi e Costumi” ore 21:15 – 21:45 Corale di San Martino – Esibizioni di canto ore 21:45 – 22:15 Ensemble Flos Vocalis – Esibizione di canto ore 22:15 – 22:45 Astrolabio e Compagnia Teatrale Bucchero “Musicadonna” spettacolo di musica con intermezzi recitati ore 22:45 – 23:15 Società Filarmonica “C. Pinsuti” – Esibizione degli insegnanti e allievi dell’Istituto Musicale C. Pinsuti.

Domenica 23 settembre

ore 15:30 – 20:00

Parco del Cassero

Ore 15:30 – 20:00

Centro storico

ore 15:30 – 20:00

Parco del Cassero

Pro Loco Rigomagno – Degustazione del ciambellino di Rigomagno ore 15:30 – 20:00 ASD Dart Joker Casino – Tirassegno con freccette ore 15:30 -16:00 Polisportiva La Frontiera – Esibizioni di judo ore 16:00 – 16:30 Team Santaniello – Esibizioni di taekwondo ore 16:30 – 17:00 ASD Polisportiva Asinalonga – Mini tornei basket ore 17:00 – 17:30 ASD Polisportiva Asinalonga – Mini tornei di pallavolo ore 17:30-17:50

Piazza Garibaldi

Pro Loco di Bettolle – Sbandierata con partenza dal Cassero e arrivo di fronte al Sagrato della Collegiata di San Martino ore 17:50 – 18:10 Unione Sportiva Giochi Popolari – Esibizione di ruzzola ore 18:10 – 18:30 ASD Polisportiva Scrofiano – Esibizione di ginnastica ritmica ore 18:30 – 18:45 Saluti e ringraziamenti delle Autorità ore 18:45-19:05 ASD Polisportiva Scrofiano – Esibizione di ginnastica ritmica: spettacolo finale