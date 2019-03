Sinalunga: Centrosinistra unito su Zacchei sindaco

SINALUNGA. Il Partito Democratico di Sinalunga, dopo il percorso di analisi politica e di consultazione della base, ha scelto di puntare sulla persona di Edo Zacchei come candidato alla carica di Sindaco per le elezioni amministrative di maggio 2019. Zacchei è stato votato all’unanimità dalla direzione comunale del partito, che ha trovato il supporto degli alleati per presentare in maniera compatta e unitaria la candidatura di centrosinistra.

Edo Zacchei, classe 1967, vive nella frazione di Farnetella e lavora da trent’anni in una nota azienda locale come tecnico elettronico. Vanta un’ottima esperienza amministrativa, avendo svolto il ruolo di assessore nella giunta Fierli dal 1992 al 2004, periodo in cui si è occupato di importanti deleghe quali sanità, sociale, sport, politiche giovanili, trasporti e attività produttive. Il suo impegno politico si è manifestato anche attraverso i ruoli di segreteria che, negli anni, ha ricoperto con dedizione nel Partito Democratico.

In virtù della sua carica di segretario dell’Unione Comunale, Zacchei è stato scelto come candidato alle elezioni amministrative 2019, come successore di Riccardo Agnoletti che ha deciso di non ricandidarsi per motivi personali.

«Bisogna mettersi a lavoro fin da subito, tutti insieme, per scrivere il futuro di Sinalunga. Ringrazio il Centrosinistra per la fiducia e sono pronto a mettermi al servizio della comunità di Sinalunga e di tutte le frazioni. Ringrazio Riccardo Agnoletti e la sua squadra per il buon lavoro svolto nel corso di questi anni; dobbiamo puntare sempre più sul ruolo svolto dalle attività produttive nel nostro Comune per offrire sempre più opportunità di lavoro, diritto fondamentale a cui seguono sviluppo economico e dignità morale» è la prima dichiarazione del candidato Zacchei.

A sostegno di tale candidatura, una coalizione formata da PSI e LeU, aperta a tutte le forze civiche interessate a tale progetto. La squadra guidata da Edo Zacchei si è già messa a lavoro per organizzare percorsi di partecipazione per tutta la cittadinanza e la definizione del programma elettorale per il prossimo mandato amministrativo.