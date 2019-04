“Sinalunga cammina” alla scoperta di paesaggi e storia

Ad inaugurare il calendario è la "Camminata dell'Acqua Passante" in programma il 25 aprile dai giardini pubblici di Rigaiolo

Camminare all’aria aperta e in compagnia per godere dei suggestivi paesaggi del territorio. E’ “Sinalunga Cammina”, iniziativa patrocinata dal Comune e promossa dall’Associazione Atletica Sinalunga, Arezzo Nordic Walking, Circolo ARCI di Rigaiolo e l’Azienda Pubblica Servizi alla Persona “Istituto Maria Redditi”.

Ad inaugurare il calendario in programma fino al 22 giugno è la “Camminata dell’Acqua Passante” in programma il 25 aprile con partenza alle ore 16 dai giardini pubblici di Rigaiolo e rientro previsto per le ore 19.30. Si tratta di una camminata ludico motoria di 7 km a partecipazione libera e gratuita che porterà i partecipanti a scoprire la sorgente dell’Acqua Passante, un luogo “magico”, a cui gli storici attribuiscono addirittura una derivazione romana. La sorgente dell’Acqua Passante si trova alla fine di una piccola valle che inizia poco dopo il borgo di Rigaiolo e si sviluppa verso il podere La Pietra. La passeggiata del 25 Aprile è un’occasione unica, da non perdere per scoprire un luogo straordinario dal punto di vista storico e naturalistico.

Al termine dalla passeggiata i partecipanti potranno rifocillarsi presso il Circolo Arci di Rigaiolo che organizza una cena su prenotazione a base porchetta, salumi e formaggi: per info e prenotazioni rivolgersi a Massimo cell. 368.315699 o Livio cell. 368.315699.

I prossimi appuntamenti sono in programma il 10 maggio al Circolo Arci di Rigaiolo con il convegno dal titolo “I benefici del Camminare” con la partecipazione della Clinica del Sale, relatori del convegno saranno medici specialisti: dietista, podologo, osteopata e fisioterapista (ore 21). Si torna a camminare il 18 maggio con “Passeggiando con le ruote”, passeggiata ludico-motoria di 6 km con partenza alle ore 16:30 dall’Istituto Maria Redditi in Sinalunga, località Poggio Baldino, organizzata per celebrare il 60° anniversario dalla fondazione dell’Istituto Maria Redditi; nel primo tratto del percorso parteciperanno alla “camminata” anche gli ospiti dell’Istituto. La camminata si svilupperà intorno al Convento di San Bernardino risalente al 1449 la cui cappella custodisce preziose opere d’arte come “L’Annunciazione” di Benvenuto di Giovanni (1470), “Il Battesimo di Cristo” e “L’Incoronazione della Vergine col bambino” di Guiduccio Cozzarelli (1483). Il percorso circolare terminerà presso l’Istituto Maria Redditi dove sarà allestito un buffet per i partecipanti. L’1 giugno “Camminata tra bosco e vigna dell’Amorosa” di circa 7 km con partenza dai giardini di Rigaiolo alle ore 17, passaggio all’interno delle vigne e visita del borgo dell’Amorosa. Al termine dalla passeggiata i partecipanti potranno rifocillarsi presso il Circolo Arci di Rigaiolo che organizza una cena su prenotazione a base di antipasti toscani e pizza: per info e prenotazioni rivolgersi a Massimo cell. 368.315699 o Livio cell. 368.315699. Gran finale il 22 giugno con la “Camminata al chiaro di luna” con partenza dal Circolo Arci di Rigaiolo. I partecipanti potranno cenare prima della partenza prevista per le ore 21 presso il Circolo Arci con hamburger e patatine. La camminata di 7 km prevede il passaggio al all’interno del centro storico di Sinalunga dove Filippo Contini arricchirà la camminata con notizie storiche su Sinalunga. Al rientro presso il Circolo Arci di Rigaiolo, gelato gratis per tutti.