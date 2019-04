Simone De Santi candidato a sindaco dalla Lista Insieme

“Conserveremo ciò che di buono è stato fatto, cambieremo ciò che non funziona e progetteremo una città per il futuro”

POGGIBONSI. Cresciuto in Piazza Mazzini, laureato in scienze politiche parla Inglese, Spagnolo e Portoghese, export manager in una azienda industriale per diciotto anni ha vissuto, lavorato in America e Europa. Rientrato in Italia stabilmente ha fatto il manager in aziende di welfare pubblico e privato, lavorando a Roma e Milano. Consigliere di amministrazione in istituti bancari e società private.

“La nostra lista non è contro nessuno ma a favore di una Città che sappia ritrovare entusiasmo ed energie. Metteremo in moto ogni risorsa possibile per creare lavoro per i Poggibonsesi, attraendo imprese, azzerando le tasse comunali per le nuove e riducendole a tutte le aziende che assumono cittadini residenti nel nostro comune.

Le adesioni e le richieste di candidatura nella nostra lista, sono andate ogni più rosea aspettativa, e nei prossimi giorni, comunicheremo i nomi della nostra squadra, che si metterà assieme al candidato al servizio di chiunque abbia voglia di dare un contributo positivo per Poggibonsi”.