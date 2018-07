Sicurezza stradale in Valdelsa: la Lega chiede l’intervento delle istituzioni

Galligani: "Troppi incidenti sulle nostre strade. Servono più risorse e attenzione"

POGGIBONSI/COLLE VAL D’ELSA – Sono stati giorni di fuoco per quanto riguarda gli incidenti automobilistici sul territorio. Due motociclisti sono rimasti coinvolti in due diversi incidenti a Poggibonsi e a Colle di Val d’Elsa, dove si è registrato uno scontro frontale che solo per miracolo non ha causato gravi conseguenze per le persone coinvolte. «Purtroppo i problemi sono sempre gli stessi – lamenta il segretario della sezione Valdelsa Riccardo Galligani – e riguardano sempre le solite strade, in particolare la SR 68 volterrana, la SP 541 colligiana, che in pochi mesi ha fatto registrare ben 3 morti, e la SR 429 per Empoli. La manutenzione di queste strade è pressoché assente e viene fatta soltanto quando non è possibile farne a meno e spesso solo dopo che si sono svolti tragici fatti. Non è possibile continuare così e chiediamo un intervento diretto e tempestivo delle istituzioni che dovrebbero programmare le manutenzioni. Si stanno verificando troppi incidenti gravi sulle nostre strade e questo dovrebbe determinare una maggiore attenzione da parte di tutti attraverso lo stanziamento di apposite risorse e alla programmazione degli interventi di ordinaria manutenzione, come ad esempio il rifacimento della segnaletica orizzontale.»