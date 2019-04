Si vota per la governance del Consorzio 2 Alto Valdarno

Fino al 6 aprile aperti 36 seggi in vari paesi dell'area servita

PROVINCIA. Proseguono fino a sabato le elezioni per il rinnovo della governance del Consrozio 2 Alto Valdarno. Per garantire ai proprietari di immobili la possibilità di partecipare attivamente alla scelta degli amministratori dell’ente sono stati messi a disposizione ben 36 seggi elettorali, aperti, con modalità diverse, dal 2 al 6 aprile 2019.

Sono cinque i giorni totali di apertura delle urne, con orario non stop dalle 09:00 alle 19:00. L’elettore ha potuto e potrà rivolgersi, fino alle 19 di sabato, alla sede di voto più comoda.

Infine, il Consorzio ha prodotto e diffuso (attraverso i suoi sportelli, i Comuni e le associazioni del territorio) un pratico e colorato vademecum per spiegare in modo semplice e immediato le regole elettorali, le modalità di voto e l’ubicazione dei seggi.

Comodità e comunicazione sono gli ingredienti con cui l’ente punta a coinvolgere i consorziati nella decisione più delicata: la composizione della “squadra” che guiderà l’ente per i prossimi cinque anni.

Due le liste in gara in ognuna delle tre sezioni in cui sono suddivisi i consorziati, in base all’entità del contributo di bonifica versato. Sono la Lista 1 Più Bonifica intra Tevero et Arno e la Lista 2 Libera Bonifica.

Ed ecco i seggi aperti nei prossimi due giorni:

5 APRILE 2019 – DALLE ORE 09:00 ALLE ORE 19:00

Arezzo Sede Consortile – Via E. Rossi 2/L, Arezzo – Sede Consorzio

Badia Tedalda – Piazza dei Tedaldi 2, Badia Tedalda – Biblioteca Comunale

Castiglion Fiorentino – Piazza Verdi 5 , Castiglion Fiorentino – Uffici Comunali

Figline Incisa V.no – Piazza del Municipio 5, Incisa – Sala Consiliare

Laterina Pergine V.no – Piazza del Comune 29, Pergine – Sala Consiliare

Montepulciano Stazione – Piazza Europa 10, Montepulciano – Centro Civico