Si rovescia con il trattore: 78enne ricoverato alle Scotte

MONTEPULCIANO. I Vigili del fuoco del Comando di Siena, distaccamento di Montepulciano, sono intervenuti per soccorrere una persona incastrata sotto un trattore a Sarteano, in via S.Lucia.

L’uomo è stato estratto e affidato al personale sanitario del 118 intervenuto anche con l’elisoccorso Pegaso. Il 78enne è grave ma non in pericolo di vita ed è statp ricoverato alle Scotte.