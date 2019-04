Si inaugura il comitato elettorale di Alessandro Donati

Sabato, 6 aprile, alle 18.30 in via Oberdan 20 apre le porte il nuovo spazio, a due passi da Piazza Arnolfo, con un aperitivo aperto a tutti

COLLE DI VAL D’ELSA. Sabato 6 aprile alle ore 18.30 il candidato sindaco Alessandro Donati inaugurerà il suo comitato elettorale, in via Oberdan 20, a due passi da Piazza Arnolfo. Un momento informale e conviviale per conoscersi, confrontarsi e fare un brindisi insieme. Durante l’evento verrò offerto un aperitivo aperto al quale tutti i cittadini sono invitati a partecipare.

“Lo spazio in via Oberdan non sarà solo un comitato elettorale – spiega Donati – ma una “Casa delle idee”, un laboratorio di proposte e progetti per costruire insieme il futuro di Colle, aperto a tutti e con giornate di approfondimento tematico dedicate alle questioni importanti per lo sviluppo della città e delle sue potenzialità. Uno spazio di Colle e per Colle, che nei prossimi mesi sarà vissuto e partecipato dai volontari e dai gruppi di lavoro attivi in questa bella campagna elettorale”.

Si ricorda anche che la sera prima, venerdì 5 aprile alle ore 21.30, Alessandro Donati sarà a La Badia per incontrare i cittadini al Circolo Ricreativo in via Piemonte 57.