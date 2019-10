Si costituisce il nuovo gruppo “Colle Civica”

"Porteremo in questo nuovo percorso le nostre esperienze personali, professionali e di gruppo civico"

COLLE DI VAL D’ELSA. In qualità di fondatori del gruppo “Colle Civica”, abbiamo costituito, a Colle di Val d’Elsa, il Comitato d’azione civile “Colle Civica”.

Dopo attenta analisi – anche della situazione locale -, e consapevoli che il civismo possa vivere solo dei momenti o delle stagioni, spesso irripetibili, soprattutto quando lo sforzo e l’impegno non hanno avuto l’esito sperato, abbiamo deciso di intraprendere questo nuovo percorso che comunque parte dal basso, dai cittadini, riservandoci ogni valutazione.

Porteremo in questo nuovo percorso le nostre esperienze personali, professionali e di gruppo civico ed agiremo, come sempre fatto, per dare un contributo fattivo soprattutto alla nostra comunità colligiana, con una politica ed un modo di farla che sarà pacato, educato, propositivo e costruttivo.

Per chi fosse interessato ad iscriversi al comitato “Colle Civica” ci potrà contattare su collecivica@gmail.com

Sandro Bessi, Maurizio Bidini, Domenico Ponticelli, Mario Rum, Daniele Tozzi.