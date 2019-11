Servizi per gli studenti della Valdelsa: nuovi orari e mezzi più grandi

Tiemme dettaglia le variazioni ai servizi che saranno in vigore a partire da domani, giovedì 21 novembre, e nei prossimi giorni

VAL D’ELSA. La situazione dei servizi di trasporto scolastici per gli istituti di Colle Val d’Elsa “Volta” e “Don Bosco” è stata valutata e gestita da Tiemme con alcune novità che saranno in vigore a partire dalla giornata di domani, 21 novembre 2019, ed ulteriori nei prossimi giorni.

Da domani, infatti, saranno applicati alcuni ritocchi agli orari di partenza delle linee extraurbane 126 e 135, che sono funzionali all’ingresso a scuola degli studenti. In entrambi i casi, l’anticipo di 5 minuti delle partenze è pensato per evitare i ritardi di ingresso a lezione degli studenti e dovrebbe essere risolutivo dei disagi che sono stati evidenziati nei giorni scorsi.

Inoltre, Tiemme sta gestendo anche la problematica di sovraffollamento che, specie in alcuni giorni, si registra all’orario di uscita da scuola. In questo caso, la presenza di controllori di servizio di zona ha permesso di evidenziare che le criticità sono prevalentemente dovute a come i ragazzi di distribuiscono a bordo dei vari bus in partenza alle 13.30. La presenza di personale di controllo consente uno smistamento corretto che evita il sovraffollamento su alcuni bus in particolare.

Ciò nonostante, l’azienda ha deciso che nei prossimi giorni sarà utilizzato sulla linea 135 – ovvero il bus che dalle scuole di Colle Val d’Elsa raggiunge la Stazione Fs di Poggibonsi – un mezzo più grande, ossia da 12 metri di lunghezza anziché da 10,5 metri. Ciò consentirà di mettere a disposizione ulteriori 20 posti a sedere, così da accogliere le esigenze degli studenti. Anche in questo caso continueremo a monitorare la qualità del servizio, con nostro personale addetto che verificherà la corretta ripartizione dei carichi a bordo.