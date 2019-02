Sergio Givone a Poggibonsi con “Libertà va cercando”

Venerdì 22 febbraio alle 18 presso l'Accabì incontro con il filosofo nell’ambito della rassegna del Comune BenEssere

POGGIBONSI. “Libertà va cercando. Sulla libertà, su Dio, sul bisogno di senso”. Questo il titolo dell’incontro con Sergio Givone che si svolgerà venerdì 22 febbraio alle 18 presso l’Accabì. L’incontro fa parte della rassegna “Ben Essere”, voluta e sostenuta dal Comune e curata dall’associazione La Scintilla in collaborazione con la cooperativa Pleiades e la biblioteca comunale Gaetano Pieraccini di Poggibonsi. Ad introdurre la serata sarà Alberto De Vita.

Sergio Givone, uno dei maggiori filosofi contemporanei, si interroga sulla libertà a partire dal suo ultimo libro “Quanto è vero Dio. Perché non possiamo fare a meno della religione” (Solferino editore). Perché il bisogno di Dio sembra tornare alla ribalta ovunque, in modi anche drammatici? È opinione comune che la religione sia stata inventata dagli uomini per auto consolarsi della propria condizione mortale. Ma il fatto è che la religione, nel momento in cui risponde alla domanda sul senso della vita, riguarda la nostra libertà.

Sergio Givone riflette sulla necessità della religione prima ancora che sul bisogno di essa, avendo il coraggio di prendere le distanze da figure mai come ora oggetto di discussione e al centro del dibattito: Nietzsche e Heidegger. E lo fa da laico, consapevole che laico non è chi rivendica la propria indifferenza nei confronti della religione ma al contrario chi la prende sul serio, riconoscendo che i contenuti essenziali con cui è chiamato a fare i conti, le ragioni per cui si vive, vengono proprio da lì. Un percorso incalzante e profondo che fa appello alle conclusioni di poeti e scrittori non meno che a quelle dei filosofi – Hölderlin e Dostoevskij su tutti.