Senza patente e senza assicurazione: auto sequestrata

La scorsa notte, la Guardia di Finanza ha fermato, nei pressi di Poggibonsi, un italiano sprovvisto di patente e con l'assicurazione dell'auto scaduta.

POGGIBONSI. Nell’ambito della quotidiana e costante azione di controllo economico del territorio attuata dalla Guardia di Finanza, volta principalmente all’effettuazione di controlli sulla regolare circolazione di mezzi su strada, dei prodotti soggetti ad accisa, nonché all’esecuzione di controlli di prevenzione e contrasto di ogni forma di commercio illecito, vengono eseguiti anche accertamenti finalizzati a riscontrare il rispetto delle norme previste dal Codice della Strada.

La scorsa notte una pattuglia del Comando Provinciale di Siena, nel corso dello svolgimento di alcuni riscontri sulle autovetture in circolazione nel territorio di competenza, ha individuato su una rotabile nei pressi di Poggibonsi un soggetto italiano che circolava senza avere con sé la patente di guida, in quanto dimenticata, e con polizza assicurativa scaduta. I militari, dopo aver effettuato i dovuti riscontri tramite l’interessamento della Sala Operativa del Corpo – hanno provveduto a sequestrare l’autovettura e a comminare una pesante sanzione amministrativa pecuniaria al trasgressore contestando la violazione all’art. 193 del Codice della Strada, che prevede l’obbligo di copertura assicurativa sulla responsabilità civile verso terzi per qualsiasi veicolo a motore posto in circolazione sulla strada.

Chi circola con un automezzo senza polizza assicurativa infatti non solo evade un tributo, che pure ha rilevanza pubblica, ma commette una mancanza che colpisce gli altri, ledendo le eventuali vittime che al danno di essere travolte aggiungono spesso la beffa di non essere risarcite.

Tali tipologie di controlli, coerentemente alle linee di indirizzo impartite dall’Autorità di Vertice del Corpo, testimoniano ancora una volta il costante e continuo presidio attuato dalle Fiamme Gialle senesi su tutto il territorio di competenza a tutela della sicurezza di tutti i cittadini.