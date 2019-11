Senesi: “Il Pd pensa solo a delegittimare l’opposizione”

"Dovrebbe invece cercare di risolvere i problemi dei cittadini"

MONTERIGGIONI. “A Monteriggioni c’è una situazione anomala. Si avanzano proposte o critiche all’amministrazione e il sindaco Frosini e gli assessori tacciono. Risponde invece il Pd, peraltro in forma anonima, forse perché sarebbe imbarazzante per la segretaria Paola Buti metterci la faccia, certificando la sua posizione di illegittimità formale, etica e di scarsa credibilità sostanziale nella sua doppia veste di segretaria del Pd e vicesindaco-pluriassessore”. Replica così la consigliera della lista civica Per Monteriggioni ai commenti del Partito democratico di Monteriggioni.

“Le scomposte reazioni del Pd di Monteriggioni alla legittima attività dell’opposizione fanno capire che questa è sopportata con fastidio: chi ha vinto le elezioni comanda e non vuole interferenze. L’opposizione “fa perdere tempo” e “disturba”. Mi si accusa in modo strumentale di non aver fatto niente durante il mio mandato. Fosse anche vero, e non è, ero comunque in buona compagnia dato che gli attuali sindaco Frosini e vice-Sindaco Buti erano parte integrante della mia amministrazione, in qualità rispettivamente di vice sindaco e assessore, e di consigliere-capogruppo, e hanno condiviso e approvato ogni mia scelta in Giunta ed in Consiglio”.

La consigliera della lista civica “Per Monteriggioni”, Raffaella Senesi, replica ai commenti del Pd di Monteriggioni in merito alla questione Sp 5 Colligiana. “Non abbiamo mai detto che non siano stati rispettati i tempi per la presentazione dei documenti da parte dell’Amministrazione, ma solo che si doveva procedere più velocemente non solo per chiedere alla Provincia di accelerare l’iter ma anche per dare quel segno di attenzione tanto sbandierato dal sindaco e dal vice-sindaco. Per quanto riguarda la strada provinciale SP119 delle Badesse, tutt’altro che secondaria, i tempi per il ripristino sono stati lunghi, ma il traffico non è mai stato interrotto, dal momento che la strada era percorribile a senso unico alternato. Sono, quindi, due situazioni ben diverse. Ribadisco, invece, che da consigliere provinciale ho potuto fare ben poco per la Sp 5 Colligiana, dal momento che la strada è stata chiusa a novembre 2018 e il mio incarico di consigliere è terminato a gennaio 2019. Ho comunque un archivio di corrispondenza con la Provincia e con i suoi funzionari che dimostra il mio interesse per la problematica”.

“In ultimo – conclude Senesi – due parole riguardo alla metanizzazione delle frazioni: è vero che il Comune di Siena è capofila di un progetto ma riguarda la gara regionale per un gestore unico che ancora non è stata fatta. Nel frattempo la società Centria predispone il programma degli investimenti per i prossimi tre anni e ribadisco che è importante inviare una manifestazione preventiva di interesse da parte dei Comuni. Ricordo, inoltre, che nel corso del mio mandato è stato metanizzato il Castello. Faccio presente, infine, che nei miei 5 anni le risorse per investimenti erano molto limitate, e penso che il sindaco-assessore all’urbanistica, lo sappia molto bene, pertanto investimenti molto onerosi non potevano essere realizzati. Cosa che, invece, ad oggi il Comune potrebbe realizzare, avendo un avanzo di amministrazione sostanzioso ereditato dal precedente mandato. L’amminstrazione comunale di Monteriggioni si occupi di risolvere i problemi della nostra comunità ed il Pd si accerti che questo venga fatto”.