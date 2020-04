Senesi: “Il bilancio preventivo non tiene conto dell’emergenza coronavirus”

l commento della consigliera di Per Monteriggioni a margine del consiglio comunale. La consigliera di Per Monteriggioni: “Nessuna proposta per le famiglie è stata accolta”

MONTERIGGIONI. “Il bilancio preventivo 2020, che poteva essere approvato entro il 31 dicembre 2019, poteva essere, a questo punto e vista l’emergenza, approvato tra qualche settimana, secondo le proroghe previste dal decreto Cura Italia. Approvare oggi un documento redatto prima dello scoppio della pandemia non ha senso perché, come affermato dalla stessa giunta, sarà a breve oggetto di numerose variazioni urgenti”. Con queste parole Raffaella Senesi, consigliera del gruppo Per Monteriggioni, commenta l’approvazione del bilancio preventivo 2020 avvenuta nei giorni scorsi in consiglio comunale, spiegando le motivazioni dei voti contrari espressi da lei e dal consigliere Fabio Lattanzio.

Controsensi del bilancio preventivo. “Il bilancio presentato durante l’ultimo Consiglio comunale – continua Senesi – è stato redatto prima della pandemia e non tiene conto, quindi, delle risorse da destinare alle famiglie e alla ripresa dell’attività economica locale. Tuttavia, ci sono dei punti che ci hanno lasciato molto perplessi e ci hanno spinto a votare contro la sua approvazione. Uno di questi punti riguarda la diminuzione di 5 mila euro dalla già modica cifra di 25 mila euro destinati al diritto allo studio. Un diritto universale, che deve essere sostenuto, specie in una situazione come quella che stiamo vivendo, assicurando contributi per borse di studio e buoni libro oltre che fondi per le scuole. Altra questione che ci lascia perplessi è legata all’aumento di 63 mila euro per le attività culturali e per interventi diversi nel settore culturale (che vanno ad aggiungersi ai 156 mila euro già esistenti). Sarebbe stato opportuno destinare questi soldi alle famiglie, incrementando la cifra che il Governo ha messo a disposizione dei Comuni per aiutare i nuclei familiari in difficoltà. Allo stesso tempo sono stati tolti 113 mila euro alla voce riguardante lo sviluppo e valorizzazione del turismo, creando così un controsenso: da una parte si tolgono soldi alla manutenzione e alla valorizzazione e dall’altra si stanziano fondi per eventi quando, in realtà, nei prossimi mesi non ci saranno le condizioni per svolgerli”.

Dup e addizionale Irpef. “La situazione è completamente diversa per il Dup (Documento unico di programmazione) – continua Senesi – che fissa le linee strategiche dell’amministrazione comunale. In questo caso il nostro voto è stato favorevole, semplicemente perché il documento presentato in consiglio comunale è sostanzialmente identico a quello approvato a marzo 2019 della mia amministrazione poco prima della scadenza del mandato. L’unica cosa che notiamo, con rammarico, è che sembra essere sparita completamente la valorizzazione della Via Francigena, importante volano del turismo insieme ad Abbadia Isola. Per il resto, in linea di massima, gli obiettivi sono uguali a quelli votati durante la precedente amministrazione”.

Il gruppo consiliare Per Monteriggioni ha, infine, espresso voto contrario all’addizionale Irpef e alla sospensione delle scadenze dei servizi educativi. “Le modifiche al calcolo dell’addizionale Irpef – continua Senesi – non sono eque: i redditi sotto i 15 mila euro non sono più esenti mentre per gli altri vengono applicate tariffe più alte, registrando così per la prima volta dopo anni un aumento della tassazione sul cittadino, in un momento in cui l’amministrazione dovrebbe sforzarsi per reperire altrove le risorse. In merito alle tariffe scolastiche la consigliera Senesi aggiunge: “Abbiamo chiesto l’azzeramento delle rate in scadenza dei servizi educativi, proponendo che la differenza della quota dei costi fissi eventualmente rimborsati alle imprese dal Comune, che hanno usufruito della cassa integrazione in deroga, e quella che il Comune doveva pagare senza questa agevolazione, fosse ripartita fra le famiglie.