Senesi e Lattanzio: “Rimborsare le famiglie per mense e nidi”

I consiglieri di “Per Monteriggioni” chiedono all’amministrazione comunale misure di sostegno per le famiglie

MONTERIGGIONI. “Servono aiuti concreti per le famiglie che in questi giorni si trovano ad affrontare, anche nel nostro territorio, l’emergenza nazionale del Coronavirus e tutte le misure restrittive giustamente messe in atto dal Governo per contenere il contagio. La nostra amministrazione comunale dovrebbe attivarsi, coordinandosi con la Regione Toscana, per prevedere rimborsi per mense e rette degli asili nido alle famiglie degli alunni che in questi giorni dovranno rinunciare a questi servizi”. Con queste parole i consiglieri del gruppo Per Monteriggioni, Raffaella Senesi e Fabio Lattanzio, lanciano la proposta di rimborsare le famiglie che in queste settimane di emergenza nazionale legata alla diffusione del Coronavirus dovranno rinunciare a mandare i loro figli a scuola.

“In questi giorni – continuano Senesi e Lattanzio – molte famiglie stanno affrontando spese impreviste e onerose per poter lasciare i propri figli in custodia mentre sono a lavoro. Le decisioni in merito alle rette per la mensa e per gli asili nido sono di competenza comunale. Dal momento che la situazione economica, anche sul nostro territorio, è molto difficile, chiediamo al sindaco e alla giunta di attivarsi per trovare le risorse necessarie a rimborsare le famiglie che in questi giorni non possono usufruire del servizio scolastico e quindi neanche di quello di refezione. Crediamo che sia un dovere dell’amministrazione comunale sostenere le famiglie in difficoltà anche laddove lo Stato, con le sue risorse, non riesce ad arrivare”.