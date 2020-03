Se il futuro del vino è nell’arancione del diserbante…

CASTELNUOVO BERARDENGA. (a. p.) Ilio Raffaelli è un lungimirante novantaquattrenne che fra il 1960 e il 1980 è stato sindaco di Montalcino, raccogliendo la stima di compagni e avversari per la sua schiettezza, per la sua lucidità di ragionamento e per il suo sincero amore per il borgo dove la gente fuggiva dall’arretratezza e dalla fame.

Premiato nel recente “Benvenuto Brunello”, Ilio Raffaelli ha dichiarato: “Non serve l’eccellenza, ma l’unicità; il futuro del Brunello deve essere totalmente biologico. Meglio meno bottiglie e più care, ma il territorio deve rimanere integro”.

Farlo capire ai tempi moderni è cosa parecchio più complicata: se si scambia la Bandiera Arancione del “Touring Club” per l’arancio del diserbante dato ai piedi delle viti a breve distanza dalle prime case del capoluogo, è segno che si è molto ottusi e abituati a far propaganda senza guardare nè alla salute, nè al futuro.