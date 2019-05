Scout: Valdelsa 1 festeggia i 10 anni del gruppo

Iniziativa in piazza Arnolfo a Colle il 2 giugno

COLLE VAL D’ELSA. Il 2 giugno, dalle ore 15.00 alle ore 17.30, Piazza Arnolfo ospiterà gli scout del Gruppo Valdelsa 1 per festeggiare i dieci anni dalla riapertura.

“Oggi il Vald elsa 1 è formato da 70 ragazzi e ragazze: 26 in Branco (bambini dagli 8 agli 11 anni), 31 in Reparto (ragazzi dagli 11 ai 16 anni) e 12 nella branca RS (ragazzi dai 16 ad i 21 anni) – afferma Maddalena Cortonesi, Capo Gruppo – In occasione dei festeggiamenti di questi primi 10 anni del Valdelsa 1, tutta la Comunità Capi ha partecipato all’organizzazione di un piccolo calendario di eventi rivolto non solo alla comunità scout della Zona di Siena, ma anche alla cittadinanza”.

Apice dei festeggiamenti sarà infatti un’uscita speciale che si svolgerà in Piazza Arnolfo dove verranno allestiti 10 stand in cui i ragazzi, attraverso giochi e attività, condivideranno con la cittadinanza i ricordi ed i momenti salienti che hanno caratterizzato ciascun anno di vita del gruppo.

“Restituire alla città di Colle Val d’Elsa un ritratto fedele della strada percorsa ci è sembrato il modo migliore per ripagare l’entusiasmo con cui siamo stati accolti e supportati in questi anni dalle

tante realtà cittadine: dalle parrocchie alle tante associazioni del territorio – afferma il Capo Gruppo Lodovico Capezzuoli -. È anche una bellissima occasione per diffondere il grande compito di cui BP ci ha incaricato: lasciare il mondo migliore di come lo si è trovato. Noi crediamo che attraverso lo scoutismo sia possibile e questi 10 anni ne sono la prova tangibile”.