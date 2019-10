Scarrettata con “Ama” Monteroni, all’insegna dei sorrisi

Una trentina di equipaggi sono scesi da una via di Vignale debitamente messa in sicurezza per un totale di 7 discese

di Annalisa Coppolaro

MONTERONI D’ARBIA. Una vera e propria giornata di festa doveva essere e alla fine lo è stata, quella di domenica 20 ottobre, baciata da un sole caldo che aveva più dell’estivo che dell’autunnale, lungo le pendici dello storicissimo percorso di via di Vignale a Monteroni che negli anni ’80 ha visto le prime sfide tra gli adolescenti locali con i carretti a cuscinetti costruiti nei garage di casa con pezzi di recupero. AMA Monteroni ha avuto l’idea di riproporre una ”scarrettata” dopo molti anni, ed è stato subito un successo.

Di recente peraltro c’è stato un ritorno in grande stile per il carrettino con veri campionati organizzati sotto l’egida della federazione Cart’s, che vede le categorie più disparate darsi battaglia con mezzi anche piuttosto sofisticati lungo le pendici delle colline toscane.

L’associazione Amici Monteronesi Associati, AMA Monteroni, ha voluto così riportare un pò di quel passatempo sconosciuto ai più giovani e far rivivere l’epopea del carretto a cuscinetti nell’epoca moderna con una esibizione a cui hanno partecipato moltissimi esponenti dello speedown toscano insieme ai monteronesi che per l’occasione si sono voluti cimentare – alcuni per la prima volta, altri come amanti vintage di questo passatempo- in questo che era uno dei momenti preferiti nei fine settimana, spesso con fughe dalle forze dell’ordine. Domenica 20 era però tutto regolarmente autorizzato, e una trentina di equipaggi sono scesi da una via di Vignale debitamente messa in sicurezza per un totale di 7 discese, nessun vinto e nessun vincitore visto che era una esibizione dimostrativa ma tanti sorrisi e tanta voglia di stare insieme e alle fine un piccolo souvenir consegnato a tutti. L’Associazione AMA Monteroni, visto l’entusiasmo di partecipanti e di pubblico, ripeterà sicuramente la manifestazione anche nel 2020 magari mettendo quel pizzico di sale in più passando da semplice esibizione a gara vera e propria e, perché no, dedicando una parte di essa ad un confronto tutto interno tra associazioni, frazioni e zone del capoluogo in un vero e proprio paliotto locale. Piacere ha inoltre fatto ai componenti dell’associazione AMA Monteroni la vicinanza degli abitanti della zona interessata, che si sono dimostrati entusiasti di avere sotto le finestre una manifestazione colorata, allegra, non chiassosa e decisamente Green, dando anche disponibilità ad aiutare, segno che anche stavolta le strambe idee di questa realtà monteronese hanno fatto centro. Appuntamento al 2020 con gli amici dello speedown toscano, il Granducato Speedown che ha avuto parte attiva nell’organizzazione dispensando consigli che sono risultati decisivi, e con i nuovi carrettisti monteronesi, già pronti la sera del 20 ottobre ad apportare modifiche ai loro modelli per presentarsi aila partenza più veloci che mai.