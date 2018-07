Sbandieratori San Quirico sono “Grande Squadra” ai campionati Fisb

Ieri a Este si è svolto il campionato nazionale Tenzone Bronzea. Il sindaco: «Avete dimostrato che anche una piccola comunità può raggiungere grandi risultati»

SAN QUIRICO D’ORCIA. Primi nella Grande Squadra, secondi nei Musici. Anche se il Gruppo sbandieratori e musici San Quirico d’Orcia non ce l’ha fatta a passare di categoria, i risultati ottenuti sono motivo di grande soddisfazione e vanto per la comunità sanquirichese. Si è svolta nella giornata di ieri a Este (Pd) la Tenzone Bronzea 2018 della Fisb – Federazione Italiana Sbandieratori, che ha visto il gruppo di San Quirico ottenere complessivamente un terzo posto nella classifica di Combinata (ma soltanto i primi due vengono promossi in Tenzone Argentea) su un totale di cinque gruppi che hanno partecipato a tutte le categorie (singolo, coppia, piccola squadra, grande squadra e musici) e dieci gruppi partecipanti alla manifestazione.

«Un ringraziamento enorme – sottolinea il sindaco Valeria Agnelli – al Gruppo Sbandieratori che ha fatto brillare i nostri colori alla Tenzone Bronzea. Siamo orgogliosi di voi – aggiunge Agnelli –; avete onorato San Quirico, raggiungendo grandi risultati, avete dimostrato ancora una volta che una piccola comunità come la nostra può aspirare a grandi risultati».

La tradizione della bandiera sanquirichese viene da lontano: proprio a San Quirico, infatti, in occasione della terza edizione della Festa del Barbarossa (7 giugno 1964) si svolse la prima gara di bandiere in assoluto in Italia e nel mondo. «La scuola degli alfieri di San Quirico – afferma il vicesindaco Luciano Gorelli – che affonda le proprie radici nell’esperienza e nella storia della Festa del Barbarossa, ha raggiunto nel corso degli anni livelli molto alti. Gli ultimi risultati del Gruppo sbandieratori riempiono di orgoglio la nostra comunità e rappresentano una spinta per proseguire su questa strada per tanti giovani che si impegnano in queste discipline».

Soddisfazione, seppur senza aver raggiunto il risultato sperato della promozione in ‘Argentea’, per il Gruppo sbandieratori: «Tanta fatica ma soddisfatti di aver fatto onore ai nostri colori – ha commentato il presidente del gruppo Michele Monaci -. Forza San Quirco».