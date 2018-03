Savelli (FdI): “Anche a Sinalunga è cambiata la rotta!”

L'esponente della coalizione di Centrodestra commenta i dati della tornata elettorale

SINALUNGA – “Anche a Sinalunga è cambiata la rotta! Adesso avanti fino alle elezioni comunali del 2019.”

Così Mattia Savelli dirigente di Fratelli d’Italia che in una nota analizza il voto: “Anche in Toscana è cambiato il vento e questo si è visto persino nei comuni medio piccoli della provincia senese, fino ad oggi riserve elettorali incontrastate del PD.

Anche se vittorioso, il partito del (ex)segretario Renzi ha preso un bella batosta passando dal 54.12% delle regionali 2015 ad un misero 34.85% delle elezioni politiche di domenica 4 marzo perdendo così circa 20 punti percentuali. Tali risultati sono il frutto di anni di mal governo sia a livello nazionale che locale. Il PD non è riuscito a far fronte alla crisi economica, alla disoccupazione giovanile e all’immigrazione di conseguenza i cittadino lo hanno, giustamente, punito.

Tutta un’altra storia quella del centrodestra che arriva a lambire i democratici con un ottimo 32.67%, netto l’incremento rispetto alle regionali in cui, seppur separati, i partiti della coalizione arrivarono al 26%. In questo contesto c’è da sottolineare l’apporto di Fratelli d’Italia che crescono di circa un punto percentuale arrivando al 4.34% in linea con il dato nazionale, un incremento costante che non vede flessioni dall’anno della fondazione.

Il livello della débâcle democratica lo da anche il fatto che in alcuni seggi del comune il PD è andato addirittura sotto, cosa molto rara. Essere lì e vedere le facce bianche dei rappresentanti di lista del Partito Democratico durante lo spoglio è stato veramente fantastico!”

-La nota conclude- “ Questi dati fanno piacere per il presente ma fanno anche ben sperare per il futuro. L’obiettivo comune sarà quello di provare, il prossimo anno, a far cadere i comuni a guida PD e sicuramente ci proveremo anche a Sinalunga dove Fratelli d’Italia farà la sua parte.”