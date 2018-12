Savelli (FdI): “A Sinalunga è cominciata la campagna elettorale”

“L’amministrazione comunale, impaurita dall'esito incerto delle prossime elezioni, inizia con le marchette elettorali”

SINALUNGA Da Mattia Savelli (Fratelli d’Italia) riceviamo d pubblichiamo.

“Ormai Sindaco e Giunta sono alla frutta, dopo anni di completo immobilismo si sono improvvisamente svegliati e oggi vorrebbero prendere in giro i sinalunghesi con qualche marchetta elettorale. Nello specifico la Giunta, nella persona dell’Assessore Licciano, sta sbandierando che da quest’anno il Comune si farà carico delle luminarie natalizie che verranno collocate a Pieve di Sinalunga. Fino allo scorso anno gran parte delle spese venivano coperte dai commercianti mentre quest’anno, magicamente, sarà il Comune a sobbarcarsi affitto e utenze. Un vecchio adagio recita che “a pensar male si fa peccato ma spesso ci si indovina”, nel caso specifico viene proprio da pensar male. A pochi mesi dalle elezioni comunali, in un contesto politico assai incerto, questa azione benevola ha una lieve aroma di marchetta elettorale in pieno stile renziano.

Fino allo scorso anno quando i commercianti chiedevano l’intervento dell’Amministrazione per addobbare il centro di Pieve di Sinalunga la risposta era sempre la solita “dobbiamo comportarci come il buon padre di famiglia, non ci sono i soldi e quindi non spediamo”, adesso il buon padre di famiglia sembra esser venuto meno. Sorge spontaneo chiedersi se i commercianti siano stati presi in giro fino ad oggi o se invece Sindaco e Giunta le stiano provando tutte per restare aggrappati alla sedia. Fino ad oggi cosa hanno fatto per il centro di Pieve di Sinalunga e per i commercianti che lì hanno delle attività? Nulla. Dove era l’assessore con delega al turismo Licciano nei Natali passati? Non pervenuta lei e non pervenute le luminarie del Comune.

Non credo che i commercianti e i sinalunghesi siano così sprovveduti da accogliere un simile insulto alla loro intelligenza. Se si vuole ben amministrare lo si fa per l’intera durata del mandato e non soltanto negli ultimi cinque mesi per paura di perdere il posto. I sinalunghesi questo lo sanno e puniranno a dovere l’immobilismo colpevole di questa amministrazione.”