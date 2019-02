Sarti (Sì Toscana): “Ranza: gravi tensioni con la nuova direzione”

"I detenuti aspettano fino a 1077 per visite specialistiche"

SAN GIMIGNANO. “Siamo molto preoccupati per la gestione complessiva del carcere di San Gimignano e in particolare dal punto di vista della tutela della salute dei detenuti. La nuova direzione ha adottato metodi che rischiano di aumentare la loro esasperazione e limitazioni che interferiscono in particolare con le cure nel carcere,vedi la possibilità di accesso alle visite specialistiche negli ospedali del senese”. Lo afferma il consigliere regionale di Sì-Toscana a Sinistra, Paolo Sarti, che nei giorni scorsi ha effettuato un sopralluogo nella casa di reclusione. Sarti e il capogruppo di Sì-Toscana a Sinistra, Tommaso Fattori, annunciano intanto un’interrogazione per sapere se l’assessore Stefania Saccardi intenda intervenire per migliorare la situazione tesa fra ASL e direzione.