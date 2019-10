Sarteano, via le barriere architettoniche in Municipio

Prosegue la battaglia per l’accessibilità del Comune: approvato il progetto per un nuovo montascale e nuovi bagni nella casa dei sarteanesi

SARTEANO. Prosegue la battaglia per l’accessibilità del Comune di Sarteano, che ha approvato il progetto per l’abbattimento delle barriere architettoniche all’interno del Municipio. Il progetto prevede la sostituzione del montascale nelle due rampe e il rifacimento totale dei due bagni, di cui uno adeguato per handicap, per un totale di 50.000 euro di quadro economico.

Questo nuovo intervento nella casa dei sarteanesi si aggiunge ai progressivi adeguamenti fatti negli anni per l’abbattimento delle barriere architettoniche: circolo ricreativo per anziani, scuole materne, scuola secondaria di primo grado (con bagni per disabili), acquisto di un montascale per il teatro comunale e numerosi tratti di nuovi marciapiedi con rampe per disabili (in particolare viale Etruria e Piazzale Primo Maggio).

“Quella per la piena accessibilità degli edifici pubblici è una battaglia di civiltà su cui non intendiamo fare sconti e che porteremo avanti al massimo delle nostre possibilità” fa sapere il sindaco Francesco Landi.