Sarteano, valorizzazione del centro storico: lavori al via

Iniziato l’intervento di rifacimento della centrale via dei Goti, dove nacque Papa Pio III

Via dei Goti casa natale Papa Pio III

SARTEANO. Iniziati i lavori di riqualificazione di via dei Goti, una delle zone più estese del centro storico di Sarteano. Si tratta di un intervento che prevede il rifacimento di tutti i sottoservizi e la realizzazione del nuovo lastricato in pietra, al posto del vecchio asfalto logorato, per un importo totale di quasi 500mila euro. I lavori sono consistenti e la durata prevista, salvo proroghe o sospensioni, è di 180 giorni.

“Siamo soddisfatti – commenta il sindaco Landi – perché è il risultato della volontà politica di continuare ad investire e migliorare il nostro centro storico. Pezzo alla volta, il cuore di Sarteano diventa sempre più bello e accogliente. Ci scusiamo con i cittadini e i residenti per qualche inevitabile disagio che sempre c’è quando si fanno dei lavori e chiediamo un po’ di pazienza per sopportare le chiusure al traffico e le limitazioni pedonali. Ma ne varrà la pena, i risultati saranno sicuramente apprezzati e di grande valore per tutta la comunità”.

L’intervento, reso possibile grazie all’avanzo di bilancio registrato dal Comune di Sarteano nel 2018, interessa una delle vie più caratteristiche del centro storico, frequentata da sarteanesi e turisti, che ospita anche la casa natale del Papa Pio III, il Pontefice sarteanese, nato Francesco Todeschini Piccolomini, che sopravvisse sul soglio di Pietro solo ventisei giorni nel lontano ottobre del 1503.

Tra le strade che partono dalla piazza, Via dei Goti è l’unica a non essere ancora stata rilastricata. Con questo cantiere, quindi, tutte le arterie che si diramano dalla principale piazza XXIV Giugno potranno mostrarsi nel loro splendore ed esibire pienamente il proprio fascino tra antiche mura e nuova vita.

