Sarteano plastic free nelle feste e nelle sagre

La giunta Landi mette a bilancio gli aiuti alle associazioni per eliminare la plastica dai tavoli

SARTEANO. Riduzione della plastica e diffusione di un’adeguata sensibilità ambientale, soprattutto nelle nuove generazioni, al fine di tutelare l’ambiente che ci circonda e preservarlo per il futuro. Sono questi gli obiettivi della delibera adottata dal sindaco Francesco Landi e dalla sua giunta, che ha raccolto l’invito della maggioranza “Centrosinistra per Sarteano” che presentò uno specifico ordine del giorno in consiglio comunale, approvato all’unanimità, per perseguire l’obiettivo di un comune Plastic Free. Se la Toscana è ad oggi la prima regione ad aver approvato una legge per la riduzione della plastica (Toscana Plastic Free), Sarteano è tra i primi comuni a dotarsi di simili strumenti per far fronte al rischio ambientale, climatico e sanitario dovuto alla diffusione sempre più massiccia di plastiche e microplastiche sul territorio.

Con questa delibera la giunta stanzia risorse per la concessione di contributi a favore delle associazioni organizzatrici di sagre e feste pubbliche nel 2019, assegnati tramite bando già disponibile online, nella misura del 50% delle spese sostenute e fino ad un massimo di 300 euro, sia per l’adozione di stoviglie riutilizzabili (piatti, bicchieri e posate in materiale durevole), sia per l’acquisto di stoviglie biodegradabili e compostabili in mais o “Mater Bi”, “PLA” o polpa di cellulosa, qualora non sia possibile il ricorso a stoviglie riutilizzabili.

“La salute di tutti e la tutela dell’ambiente sono obiettivi non negoziabili – afferma il sindaco Francesco Landi – e il nostro è un sostegno concreto per ridurre la produzione di plastiche monouso nel nostro comune, rivolto anzitutto alle associazioni che con impegno e passione organizzano feste, sagre popolari e altri eventi collettivi. In queste preziose occasioni di socialità prendono vita le buone pratiche che poi ognuno di noi può adottare anche nella vita domestica, ma viene anche prodotta una quantità importante di rifiuti che potrà quindi contenere meno plastica. Questa iniziativa va di pari passo con l’imponente progetto di riorganizzazione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti con cassonetti intelligenti, finalizzato a innalzare le percentuali di raccolta differenziata. Scegliamo di fare la nostra parte e partire dal nostro bellissimo territorio per garantire un futuro alla natura, da cui dipende la sopravvivenza di tutti gli esseri viventi”.