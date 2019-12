Sarteano: Paolini succede a Cappelletti alla presidenza della Giostra

Paolo Poli, Lorenzo Morgantini, Laura Perugini e Francesco Calogero compongono il resto della squadra

SARTEANO. È stato nominato ieri sera (18 dicembre) in assemblea il nuovo Comitato della Giostra del Saracino. Ecco i nomi fatti dalle Contrade e, a seguire, l’assegnazione delle cariche: Gianfranco Paolini (presidente), coadiuvato da Paolo Poli (vicepresidente), Lorenzo Morgantini (segretario), Laura Perugini (economo), Francesco Calogero (tesoriere).

Il capitano anziano Francesco Ciaccioni della Contrada di San Martino ha gestito fino a ieri sera la fase di passaggio dopo la rassegna delle dimissioni di Sergio Cappelletti.

Da parte del sindaco Francesco Landi, dell’assessore con delega alla Giostra Francesca Tosti e di tutta l’assemblea vi sono state sincere e sentite parole di ringraziamento per tutto il comitato uscente. Oltre al presidente dimissionario Sergio Cappelletti, è stato riconosciuto l’impegno di Rosy Marzocchi, Stefania Semplicini e Alessio Rosati. È stato anche rivolto pubblicamente un particolare saluto a Alberto Bussotti, vicepresidente dell’associazione prematuramente scomparso lo scorso luglio.

“A nome di tutta la comunità sarteanese – afferma Landi – ringrazio Sergio Cappelletti e tutto il comitato uscente per la dedizione, abnegazione e la passione dedicate alla nostra Giostra in tutti questi anni, che hanno permesso all’associazione di raggiungere risultati importanti e proseguire con successo le nostre secolari tradizioni”.

Il nuovo comitato è composto da giovani da sempre impegnati per il Saracino, con la volontà di dare vita anche ad un gruppo esterno coordinato da Valerio Marabissi che veda ancor più protagoniste le giovani generazioni.

“Giovani e energie che fanno guardare con grande positività al futuro – prosegue il sindaco – consci che sarà dura supplire all’esperienza di un gruppo rodato come quello uscente. L’auspicio dell’amministrazione e di tutta la comunità è quello di una sintesi fra le forze che da sempre hanno guidato la Giostra e i nuovi innesti. Tutto scorre, tutto si rinnova ma con grande rispetto sia per il passato più recente che per le radici storiche della manifestazione più importante di Sarteano. Un doveroso e sentito ringraziamento a chi decide di mettersi a disposizione del paese e un grande in bocca al lupo a Gianfranco e al nuovo comitato da parte dell’amministrazione che, come sempre, non farà mancare la necessaria vicinanza”.