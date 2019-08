Sarteano: la Festa dell’Unità è plastic free

SARTEANO. E’ un calendario ricco di eventi e divertimento, quello della Festa de l’Unità del Pd di Sarteano 2019. La festa, che partirà lunedì12 agosto sempre presso l’area del Palazzetto dello sport, ma in una nuova collocazione rispetto al passato (parcheggio di fronte al campo da calcetto). Come da tradizione ottimo cibo e vino buono a “Km 0”, con specialità locali diverse ogni sera, cucinate dalle volontarie della Festa. Ma anche una libreria, giochi popolari, un’area attrezzata per bambini, una pizzeria, un pub e un palco con spettacoli gratuiti ogni sera per tutte le età: liscio, revival, cantautorato, discoteca, spettacoli di danza. Tra gli appuntamenti da segnalare, l’omaggio al grande Fabrizio De André, domenica 18 agosto, con l’Arcadia Faber Band.

Continua l’attenzione all’ambiente da parte della festa de l’Unità di Sarteano con l’utilizzo di stoviglie in materiale completamente biodegradabile e grande attenzione alla raccolta differenziata.

“Una grande festa popolare, come siamo soliti realizzare da oltre 50 anni – commenta il segretario del Pd di Sarteano Mirco Del Buono – con uno spazio nuovo, maggiore cura dei dettagli e spettacoli ancora migliori che in passato. Nonostante il momento difficile per il paese, il centrosinistra e il PD, il circolo Pd di Sarteano non si chiude in casa, aspettando che passi il brutto tempo, ma cerca di fare la propria parte per dimostrare che si deve ripartire dal basso e lo facciamo con la forza e il sorriso dei nostri volontari”.

A Ferragosto, come tradizione, sarà consegnata la coppa della Festa de l’Unità alla contrada vincente la Giostra del Saracino di Sarteano.

Programma completo:

Lunedì 12 agosto

Ore 21.00: LATINKAOS WOMAN PROJECT IN UNO SHOW DI SALSA – BACHATA E KIZOMBA

Ore 21.30: BALLO LISCIO CON MORENO E ANTONELLA

Specialità del giorno: Mix di Cannelloni al forno – Faraona arrosto all’uva

Martedì 13 agosto

Ore 21.15: ORCHESTRA IRENE LIVE

Specialità del giorno: Tagliatelline alla norma – Lumache in umido

Mercoledì 14 agosto

Ore 21.15: INIZIATIVA POLITICA

Ore 22.00: DISCOTECA CON DJ RUCO

Specialità del giorno: Bucatini alla matriciana – Anatra a buglione

Giovedì 15 agosto

Ore 21.15: ORCHESTRA MICHELE CLEMENTUCCI

Specialità del giorno: Tagliolini al ragù bianco di chianina – Maialino arrosto

CONSEGNA DELLA COPPA FESTA DE L’UNITÀ

ALLA CONTRADA VINCENTE LA GIOSTRA DEL SARACINO

Venerdì 16 agosto

Ore 21.15: SPETTACOLO QUANDO SOGNAVAMO LA CALIFORNIA.

“VIAGGIO TRA I GIOVANI E LA MUSICA DEGLI ANNI 60”

Specialità del giorno: Paccheri Fantasia di mare – Frittura di mare

Sabato 17 agosto

Ore 21.15: ORCHESTRA MARIA ELISA BERNARDINI

Specialità del giorno: Pappardelle o polenta al cinghiale – Cinghiale in umido

Domenica 18 agosto

Ore 21.15: ARCADIA FABER BAND – TRIBUTO A FABRIZIO DE ANDRÈ

Specialità del giorno: Gnocchi al ragù d’oca – Oca al forno

Lunedì 19 agosto

Ore 19.00: BREAKDOWN SUMMER LEAGUE”

Esibizione di BreakDance ASD Odissea 2001

Ore 21:00 mini esibizione di ballo grazie a ODISSEA 2001

Ore 21.30: BALLO LISCIO CON EMILIO E VALENTINA

Specialità del giorno: Tagliolini al salmone – Trippa in umido