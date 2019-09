Sarteano, conclusi i lavori per adeguamento antisismico della scuola dell’infanzia

La scuola “Gianni Rodari” è ora adeguata al 100% all’indice di sicurezza previsto dalla normativa e senza barriere architettoniche

SARTEANO. Sono terminate in tempo per consentire l’avvio del nuovo anno scolastico i lavori per il completo adeguamento antisismico della scuola dell’infanzia di Sarteano “Gianni Rodari”. Si trattava, nello specifico, della seconda e ultima tranche dell’intervento che ha interessato il piano terra dell’edificio e ha visto il rafforzamento della struttura attraverso la realizzazione e installazione di sette controventature metalliche.

L’investimento per questa fase finale dei lavori ha visto un quadro economico di 198mila, al termine della quale la scuola risulta adeguata al 100% all’indice di sicurezza previsto dalla normativa.

La prima tranche di lavori eseguita la scorsa estate, per un importo di 260mila euro, aveva riguardato le fondamenta della scuola e l’unione attraverso una “spinatura” delle due strutture per evitare l’effetto di “martellamento” in caso di sisma. Altra attività eseguita nella prima tranche è stata la realizzazione di una copertura in calcestruzzo e relativo ancoraggio al resto della struttura attraverso altra “spinatura” al posto di quello in lamiera.

L’occasione è stata colta anche per adeguare l’edificio per portatori di handicap, abbattendo le barriere architettoniche preesistenti.

“Siamo soddisfatti di aver concluso i lavori per tempo e aver reso ancora più sicure le nostre scuole – spiega il sindaco Francesco Landi – il nostro grado di attenzione sul tema è sempre stato altissimo, individuando la sicurezza dei bambini come prima priorità. Anche per questo intervento abbiamo potuto usufruire di risorse europee espressamente dedicate alla messa in sicurezza, che siamo stati capaci di intercettare negli anni scorsi. Rimane ancora da realizzare un intervento analogo sulla nostra scuola primaria che vorremmo portare a compimento nella prossima estate”.

I lavori hanno visto anche la risoluzione del problema delle infiltrazioni d’acqua al padiglione delle materne con il rifacimento delle pendenze del tetto e relativa impermeabilizzazione, a carico totale della ditta esecutrice della prima tranche dei lavori.