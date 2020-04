Sarteano:buoni spesa per chi è in difficoltà

Aperto anche un conto corrente per raccogliere donazioni a favore di famiglie e imprese sarteanesi colpite dall’emergenza Covid-19

SARTEANO. Aiuti per le famiglie in difficoltà economica a causa dell’emergenza Coronavirus. È quanto deciso dall’amministrazione comunale che ha stanziato risorse disponibili pari a 30.000 euro circa da utilizzare tramite il sistema dei “Buoni Spesa” spendibili presso gli esercizi commerciali sarteanesi che aderiscono all’iniziativa. Serviranno per l’acquisto di prodotti alimentari o prodotti di assoluta necessità, di importo diverso a seconda del nucleo familiare, con cadenza da definire e fino al 31.5.2020. La volontà è di sostenere chi deve far fronte alle conseguenze di condizioni lavorative restrittive in seguito alle misure anti-contagio.

Gli esercizi commerciali che si rendono disponibili al loro utilizzo dovranno far pervenire firmato per accettazione il modulo apposito scaricabile dal sito del Comune di Sarteano. I cittadini che pensano di averne titolo, invece, devono fare apposita domanda compilando e restituendo firmati i modelli e di autocertificazione/ dichiarazione sostitutiva sulla loro condizione economica e sociale, reperibile sempre sul sito del Comune, dichiarando anche brevemente la condizione di difficoltà economica collegabile alla emergenza Coronavirus.

“In mezzo alla crisi più drammatica che viviamo dal secondo dopoguerra ad oggi – commentano il sindaco Francesco Landi e l’assessore al sociale Donatella Patanè – ci sono due categorie di persone: chi ha necessità di un sostegno e chi invece può e vuole dare un contributo o una donazione per stare vicino a chi sta male”.

Per questo motivo, su richiesta di alcuni cittadini desiderosi di fare la propria parte, il Comune di Sarteano ha attivato un conto corrente per raccogliere donazioni da destinare a famiglie e aziende sarteanesi colpite dall’emergenza Covid-19. Chiunque può donare con un bonifico al conto corrente presso Banca Monte dei Paschi di Siena – filiale di Sarteano – IBAN: IT 33 M 01030 72030 000000287975 – Causale: Donazione Emergenza Covid Sarteano.

I criteri di assegnazione saranno stabiliti dalla Giunta e terranno anche conto delle necessità che potranno emergere nei prossimi giorni. Un gesto concreto per dare una mano, in questo delicato momento, alle famiglie e alle aziende di Sarteano e ai sarteanesi in difficoltà.