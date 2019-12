San Quirico: palazzo Chigi è un luogo magico

Fino al 6 gennaio 2020 l’appuntamento con il Palazzo delle Fiabe

SAN QUIRICO D’ORCIA. Fino al 6 gennaio 2020, Palazzo Chigi si trasforma in un luogo magico, dove vivere straordinarie esperienze. Le stanze del Palazzo accoglieranno i grandi e piccini con giochi a tema, racconti di fiabe, esperienze musicali, laboratori di creatività e personaggi fantastici. Ogni giorno dalle 11 alle 13 e dalle 15.30 alle 19 una diversa sorpresa con due o tre animazioni e laboratori diversi oltre alla possibilità di vivere le stanze magiche. E per la notte di San Silvestro The original disco party. Martedì 31 dicembre, dalle 23 alle 2, discoteca in piazza della Libertà per salutare l’arrivo del nuovo anno.

Il programma Il 22 dicembre mattina alberini di Natale in terracotta pomeriggio il cappello di Peter, 23 dicembre mattina paper art pomeriggio letture sul Natale, 24 dicembre mattina alberini di sughero pomeriggio biscotti di Natale, 26 dicembre mattina creo puzzle pomeriggio truccabimbi; il cappello da chef, 27 dicembre mattina deco – forme pomeriggio il copricapo indiano; l’arte dell’intreccio, 28 dicembre mattina letture saponette pomeriggio il cappello di Peter, 29 dicembre mattina spettacolo di magia pomeriggio le tagliatelle; diademi e elmi, 30 dicembre mattina la scatola dei segreti pomeriggio deco torta; l’arte dell’intreccio, 31 dicembre mattina paper art pomeriggio tombola, 1 gennaio mattina letture di principesse e cavalieri pomeriggio sculture di palloncini; il copricapo indiano, 2 gennaio mattina pupazzo di neve luminoso pomeriggio bacchette magiche; deco torte, 3 gennaio mattina deco forme pomeriggio l’arte dell’intreccio; il cappello di Peter, 4 gennaio mattina truccabimbi pomeriggio impastiamo la terracotta; la scopa della befana, 5 gennaio mattina spettacolo di magia pomeriggio tombola; 6 gennaio mattina la calza della befana pomeriggio arriva la befana. Ogni sala affrescata si trasformerà, per l’occasione, in un mondo favoloso. Nella prima sala rivivrà La bella addormentata, nella seconda sala Peter Pan, nella terza sala (cucina di) ratatouille, nella quarta il laboratorio degli elfi e la ludoteca, nella quinta l’ufficio postale per l’invio delle letterine e nella sesta ed ultima l’incontro con Babbo Natale. Grazie alla collaborazione con la cooperativa La Ginestra l’aspetto ludico del Palazzo delle fiabe si unisce a quello didattico dei laboratori per il periodo delle vacanze scolastiche.

Info: Dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.00 (ultimo ingresso ore 18.30). Ingresso: ordinario: euro 5, Special Kit delle Fiabe: euro 6,50. Ingresso del solo bambino di età inferiore a 9 anni non accompagnato: euro 10 per minimo due ore di presenza. Euro 5 per ciascuna ora di presenza successiva alle prime due. Ufficio Turistico tel. 0577899728.