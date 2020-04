San Quirico d’Orcia: solidarietà alimentare, al via le domande

Delibera della Giunta comunale. Importi da un minimo di 80 euro ad un massimo di 340 euro

SAN QUIRICO D’ORCIA. Pubblicato il bando per la solidarietà alimentare. Secondo quanto deciso e deliberato dalla Giunta comunale gli importi verranno erogati attraverso la fornitura diretta di derrate alimentari e generi di prima necessità attraverso ordini e consegna a domicilio da parte di soggetti incaricati dall’Amministrazione comunale. Non saranno erogati buoni spesa. Per poter accedere alla misura, minimo 80 euro massimo 340 euro in base al nucleo familiare, nella domanda dovranno essere dichiarate la propria condizione di disagio conseguente all’emergenza; se e in caso affermativo in che misura, il nucleo familiare usufruisce di forme di sostegno pubblico, se e in caso affermativo in che misura il nucleo familiare percepisce redditi; inoltre se il nucleo familiare risiede in un’abitazione in affitto o è titolare di un mutuo prima casa e infine che il patrimonio mobiliare dell’intero nucleo familiare (depositi bancari e o postali, libretti di deposito) non supera i 10mila euro. In caso di false dichiarazioni, oltre all’immediata esclusione dai benefici, incorrerà nella denuncia. “Dopo l’attivazione del banco alimentare – spiega il Sindaco Danilo Maramai – un’altra azione di sostegno per le famiglie più bisognose. Abbiamo deciso di applicare la formula della fornitura di derrate al posto dei buoni in denaro per andare incontro in modo diretto alla risoluzione delle necessità dei nostri concittadini”. Gli esercizi commerciali che hanno aderito alla richiesta dei servizi sociali comunali per diventare fornitori sono elencati nel sito www.comune.sanquiricodorcia.si.it. La domanda andrà presentata esclusivamente con il modello allegato scaricabile dal sito istituzionale e inviata preferibilmente via mail all’indirizzo emergenza@comune.sanquiricodorcia.si.it, accompagnata dalla scansione di un documento di identità di chi la presenta e degli eventuali ulteriori documenti utili alla gestione della domanda. Per chi non fosse in grado di inviarla via e-mail è necessario prendere contatto con il numero telefonico 0577899727 per ottenere le necessarie informazioni. Ogni famiglia può presentare solo una domanda. Nella gestione delle risorse verrà data priorità ai nuclei familiari non assegnatari di sostegno pubblico (Rdc, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale). Informazioni potranno essere richieste via mail a emergenza@comune.sanquiricodorcia.si.it o per telefono a i seguenti recapiti tel. 0577899727, tel. 0577899703