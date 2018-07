A San Quirico arriva Olly per l’olio esausto di cucina

Inaugurazione giovedì 19 luglio nel parcheggio della Coop

SAN QUIRICO D’ORCIA. Ogni goccia di olio recuperata verrà trasformata in una nuova energia, utile e pulita. Ad esempio, con l’olio riciclato di una scatoletta di tonno da 80 grammi, si alimenta per 40 minuti un computer. E’ questo l’obiettivo del raccoglitore pubblico di olio esausto: si chiama ‘Progetto Olly’ e sarà inaugurato dall’Amministrazione comunale di San Quirico d’Orcia, giovedì 19 luglio (ore 18) a San Quirico d’Orcia, nell’area del parcheggio della Coop. Da parte del Comune un passo ulteriore e concreto verso la tutela dell’ambiente, incentivando la cultura del riciclo.

Con il contenitore Olly la possibilità di ritirare e smaltire gli oli esausti per gli usi domestici, quindi il recupero per la produzione di energia. «L’iniziativa – sottolinea il sindaco di San Quirico, Valeria Agnelli -, permette di trasformare il rifiuto in una risorsa, con evidenti vantaggi per tutti: risparmio energetico; produzione di energia elettrica e termica da fonte rinnovabile. Inoltre, minor rischio di ostruzione dei tubi di scarico e, dunque, minori costi di manutenzione della rete fognaria e di depurazione delle acque, oltre a contribuire all’eliminazione di fonti di inquinamento delle falde acquifere».

Nel contenitore sarà possibile conferire l’olio d’oliva, l’olio da frittura ma anche gli oli di conserve, delle scatolette di tonno e grassi di origine animale come strutto, burro sciolto o lardo.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare: nell’occasione sarà spiegato il progetto nei dettagli. Per ogni ulteriore informazione si può comunque contattare l’ufficio ambiente e attività produttive del Comune di San Quirico d’Orcia al numero 0577.899709.