A San Marino il Gruppo sbandieratori dei Canneti

Il Quartiere biancazzurro di San Quirico si esibirà nella Cava dei Balestrieri in occasione del campionato nazionale Lega Arcieri Medievali

SAN QUIRICO D’ORCIA. Un fine settimana di bandiere, di tamburi, di arcieri alla Robin Hood e di Medioevo per il Gruppo sbandieratori del Quartiere di Canneti di San Quirico d’Orcia. Sabato 21 e domenica 22 luglio infatti il gruppo sbandieratori biancazzurro sarà protagonista a San Marino, per l’edizione 2018 del Campionato nazionale assoluto di arco storico, della Lega Arcieri Medievali, organizzato dalla Cerna dei Lunghi Archi di San Marino (del presidente Luciano Zanotti).

Nella serata di sabato 21 luglio, il gruppo sbandieratori dei Canneti percorrerà le vie del centro storico della cittadina del Titano per arrivare nella suggestiva Cava dei Balestrieri, per una esibizione con sbandieratori, tamburini e chiarine. Nell’intera giornata di domenica 22, corteo per le vie della “Repubblica più antica del mondo” e spettacoli di bandiere nelle diverse piazze.

Il Quartiere di Canneti, oltre ad essere fondatore della Lega Arcieri Medievali, ha un rapporto ormai più che ventennale con la Repubblica di San Marino ed un gemellaggio con a Cerna che si rinnova ogni anno. Dopo una partecipazione del 1996, è dal 1999 che il Gruppo sbandieratori del Quartiere di Canneti, ha partecipato regolarmente alle Giornate Medievali organizzate dalla Repubblica di San Marino, ed in alcuni anni, contemporaneamente o in alternativa, al campionato della Lega arcieri medievali. Nel corso degli anni sono stati molteplici i riconoscenti della Repubblica di San Marino al Quartiere sanquirichese per lo spettacolo offerto e la comunanza di colori.

Il Gruppo sbandieratori Quartiere di Canneti – La prima gara di bandiere in Italia e nel mondo si è svolta a San Quirico d’Orcia ed è stata la Gara degli Alfieri del Barbarossa 1964, e fu vinta proprio dai Canneti. Da quel momento in poi la scuola di bandiera cannetina si è fatta apprezzare a San Quirico (dove i Canneti guidano l’albo d’oro degli Alfieri del Barbarossa, oltre che l’albo d’oro generale) in Italia e nel mondo. Fin dagli anni Sessanta gli alfieri e tamburini dei Canneti – il primo gruppo sbandieratori sanquirichese – si sono esibiti con i propri costumi e le proprie bandiere nelle piazze della Toscana e d’Italia, partecipando anche agli eventi promozionali del Comune di San Quirico d’Orcia ed ovviamente della Festa del Barbarossa. Nel recente passato i Canneti hanno rappresentato le Terre di Siena alla Fiera internazionale di Metz (Francia) e si sono esibiti ad un National Day di Expo 2015 Milano.