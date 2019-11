San Gimignano: sopralluogo di Rossi e Marrucci nelle zone alluvionate

SAN GIMIGNANO. «Ringrazio il presidente Rossi, il Genio Civile della Toscana e tutti i tecnici della Difesa del Suolo regionale per questo sopralluogo lungo le zone di fondovalle di San Gimignano colpite dall’alluvione dell’Elsa. Siamo fiduciosi che il Governo riconosca lo stato di emergenza nazionale richiesto dalla Regione Toscana, sarebbe un aiuto decisivo per accelerare l’uso dei fondi dedicati agli interventi a cui puntiamo da tempo per la riduzione del rischio idraulico».

Così il sindaco di San Gimignano Andrea Marrucci in occasione del sopralluogo tenutosi oggi lungo l’Elsa con il Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi a seguito dell’alluvione di domenica scorsa. «Questo sopralluogo è stata un’occasione importante per rendersi conto da vicino di quali siano gli interventi necessari per la ulteriore messa in sicurezza di famiglie e imprese cercando di mitigare la dinamica del fiume Elsa con una cassa di espansione a Ulignano e altre opere idrauliche a tutela del tessuto produttivo sangimignanese e valdelsano – prosegue Marrucci -. A San Gimignano la visita ha interessato le zone dove l’Elsa è uscito a Badia a Elmi-La Steccaia e a Cusona (San Gimignano) e, assieme al Sindaco di Barberino Tavarnelle David Baroncelli, di Zambra, oltre all’area di Pian di sotto a Certaldo e delle casse di espansione di Santa Giulia a Colle val d’Elsa. Ringrazio il presidente Rossi – conclude il sindaco di San Gimignano -, i tecnici del Genio Civile e del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno per la vicinanza dimostrata al territorio, ora lavoriamo tutti insieme per la realizzazione delle opere ancora necessarie».