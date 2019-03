San Gimignano: Marrucci (PD) parte dalle frazioni

Al via le passeggiate con il candidato a sindaco per conoscere le realtà "a passo d'uomo"

SAN GIMIGNANO. Hanno preso il via da San Benedetto le passeggiate nei quartieri e nelle frazioni con il candidato a sindaco Andrea Marrucci. Un modo semplice per stare tra i Sangimignanesi, nella convinzione che si comprenda meglio la qualità della vita, dello stato manutentivo, dei servizi e delle strutture esistenti nelle varie realtà andandoci a piedi, a passo d’uomo.

Si tratta dell’iniziativa presa dal quarantenne candidato Pd, che corre per il centrosinistra, in cui Marrucci crea occasioni di incontro per segnalare interventi, migliorie e aspetti da potenziare o da conservare per la vivibilità di tutto il territorio sangimignanese.

“Avevo detto di voler fare una campagna di prossimità – commenta Andrea Marrucci – andando laddove i mie concittadini vivono, lavorano e trascorrono il loro tempo libero. E lo sto facendo dal punto di vista di un unico grande territorio da governare e di chi abita più lontano dal centro storico sito Unesco. Lo faccio prima di tutto per ascoltare le persone, comprenderne i bisogni e per registrarne le esigenze. Soltanto dopo illustro la nostra idea di cura del territorio e di un metodo di fare politica di vicinanza alle persone e di condivisione delle scelte che vorrei mantenere anche dopo le elezioni”.

Dopo il successo della prima uscita nella frazione di San Benedetto, si replica sabato 23 marzo ad Ulignano, con ritrovo in piazza della Repubblica alle ore 11.

Ecco il calendario completo dei prossimi incontri: il 30 marzo alle ore 9.30 a Santa Lucia con ritrovo presso il fontanello in Via Ghirlandaio e alle 11.30 a Santa Chiara con ritrovo presso il fontanello in Piazza XXV Aprile; domenica 14 aprile alle ore 10 a Badia con ritrovo in via del Pescaiolo, davanti fontana pubblica; il 20 aprile a Castelsangimignano alle ore 11 con ritrovo davanti al circolo Arci; il 27 aprile a Belvedere alle ore 9.30 con ritrovo in piazza Martiri Libertà e al quartiere de Le Mosse in via Don Dino Carrara alle ore 11.30; a Pancole l’11 maggio alle ore 11 con ritrovo al circolo Arci, mentre il 18 maggio la passeggiata conclusiva sarà dedicata al quartiere centro storico.