San Gimignano: il sindaco nel direttivo dei Beni patrimonio Unesco

SAN GIMIGNANO. “Battesimo” all’Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale per il neosindaco di San Gimignano Andrea Marrucci e passaggio di testimone con il suo predecessore Giacomo Bassi. Nei giorni scorsi si è tenuta a Ferrara l’assemblea dei soci dell’Associazione a cui ha partecipato per la prima volta Marrucci in rappresentanza della città delle torri insieme all’assessora alla cultura Carolina Taddei. Nel corso dell’assemblea è stato eletto presidente dell’Associazione il sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci che prende il posto del presidente uscente ed ex sindaco di San Gimignano Giacomo Bassi. «Abbiamo salutato il Presidente uscente, il nostro Giacomo Bassi che si è dato molto da fare in questi anni e che ringrazio per il lavoro svolto ed eletto il nuovo Presidente Alessio Pascucci – spiega il sindaco Andrea Marrucci -. Con Alessio ci eravamo incontrati in campagna elettorale e abbiamo condiviso il lavoro dei prossimi anni per far crescere l’associazione e il ruolo dei siti Unesco nel panorama nazionale. San Gimignano continuerà a far sentire la propria voce nel Consiglio Direttivo e a portare la sua esperienza di Città in cui il sito Unesco coincide perfettamente con il Centro Storico cittadino».

Il Sindaco Andrea Marrucci siederà nel Consiglio Direttivo mentre l’Assessore Carolina Taddei sarà il rappresentante nell’Assemblea dei soci.