San Gimignano: il Pd presenta il candidato sindaco Marrucci

SAN GIMIGNANO. Il PD sangimignanese presenta il candidato a sindaco Andrea Marrucci. Ritrovo alle ore 17.30 presso l’aula magna della nuova scuola media in via Giachi. L’incontro è aperto a tutti i sangimignanesi e prosegue il lavoro avviato dal PD delle torri già nell’estate scorsa con la campagna di ascolto delle realtà associative sangimignanesi e passato dalla scelta unitaria di Marrucci come candidato.

“Partiamo con una iniziativa semplice e che mira a coinvolgere i sangimignanesi – afferma Sergio Kuzmanovic, segretario del Pd di San Gimignano -, nello spirito che abbiamo voluto dare alla costruzione del nostro programma di legislatura”.

“Presenteremo il nostro candidato ed alcuni punti di partenza per la San Gimignano del futuro – continua Kuzmanovic -, frutto di un ampio percorso di partecipazione tra gli iscritti e di confronto con tante realtà associative sangimignanesi. Il nostro obiettivo – conclude il segretario – è quello di costruire un centrosinistra civico che mobiliti le migliori energie della città, che promuova una squadra innovativa a partire dal nostro candidato Andrea e, se eletti, da Niccolò Guicciardini cui andrà il ruolo di vicesindaco, assieme a tutti i democratici e le democratiche e tutte quelle persone che, nella società, si riconoscono o riconosceranno in questo percorso e nei valori del centrosinistra. Vogliamo fare le cose per bene, con umiltà, con un fortissimo e largo coinvolgimento. per questo, con Andrea e tutto il partito, daremo vita ad una campagna che metta prima le persone, che le ascolti e che stia loro vicina”.