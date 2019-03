San Gimignano: Fiorile incontra il candidato Andrea Marrucci

Focus sul Centro Storico per verificare la validità di un percorso comune

SAN GIMIGNANO. Giovedì sera un nutrito gruppo di aderenti e simpatizzanti dell’Associazione Fiorile – per un’altra città ha incontrato il candidato del Centrosinistra Civico Andrea Marrucci, per sottoporgli in un franco confronto tutte le problematiche che l’Associazione ha affrontato dallo scorso anno ad ora riguardo al Centro Storico di San Gimignano, e che per questo l’ha vista protagonista della battaglia per l’uso pubblico dell’ex carcere e convento di San Domenico. La discussione si è incentrata sui rischi e le minacce che derivano dalla turistificazione, museizzazione, eccessiva pressione turistica, perdita progressiva delle funzioni residenziali, e della necessità improrogabile di un ragionamento urbanistico a tutto tondo che comprenda finalmente tutto il Centro Storico.

Andrea Marrucci ha raccolto e fatto proprie molte delle analisi proposte, condividendone il senso e gli obiettivi, e, riconoscendo il lavoro dell’Associazione, ha accettato di impegnarsi con la propria candidatura nella sfida complessa e difficile di ritrovare un equilibrio ancora possibile: ripensare il Centro storico, le sue funzioni e la sua maggiore vivibilità per tutti i residenti, dentro e fuori le mura, dovrà essere tra le priorità da affrontare con maggior coraggio e innovazione.

A seguito dell’incontro, avendo valutato lo scenario politico locale che vede al momento profilarsi solo un altro candidato di una lista cosiddetta civica, ma a palese trazione leghista, l’Associazione Fiorile ha deciso quindi di partecipare con i propri contributi ai Laboratori di idee convocati per la costruzione del programma del Centrosinistra Civico, mettendo così a disposizione le proprie elaborazioni esclusivamente a chi ritiene più affine al proprio modo di intendere temi e problemi, inquadrandoli in una cornice ideale il più possibile condivisa.

e-mail: fiorilesangimignano@gmail.com