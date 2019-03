San Casciano Bagni: “Il Comune incontra le Poste sui disservizi”

SAN CASCIANO DEI BAGNI. Si è svolto stamani (19 marzo) a Firenze l’incontro tra l’Amministrazione comunale di San Casciano dei Bagni e i vertici di Poste Italiane, per il settore del recapito, sui disservizi che si sono verificati nei mesi scorsi. L’incontro è stato chiesto dal Comune in seguito a un esorbitante numero di mancati o ritardati recapiti, segnalati da numerosi cittadini, specie della frazione di Palazzone. La carenza di portalettere, la mancanza e di copertura da parte di Poste Italiane delle assenze per malattia, uniti ad altri fattori, hanno creato una situazione si grave disagio per i cittadini che si sono visti recapitare la posta soltanto una volta ogni due settimane in alcuni momenti. Il sindaco aveva già provveduto ad inviare una lettera sia all’azienda che all’Anci. Questa mattina il responsabile dell’Area recapito per la Toscana ha fornito personalmente varie rassicurazioni sia al sindaco Paolo Morelli che al vicesindaco Agnese Carletti “Il responsabile – dichiara il vicesindaco Carletti – non ha negato i problemi ed è stato molto disponibile. Sopratutto, ci ha comunicato che proprio in questi giorni è stata trovata una soluzione stabile ad un problema al centro di smistamento di Abbadia San Salvatore, che gestisce la posta del Comune di San Casciano dei Bagni. Questa soluzione dovrebbe garantire la ripresa regolare del servizio. In ogni caso saremo attenti nel segnalare nuovi eventuali disservizi.”