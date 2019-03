I Vigili del fuoco hanno aiutato il veterinario locale a estrarre l'animale dalla riva di un laghetto semiprosciugato

MONTEPULCIANO. I Vigili del fuoco del Comando di Siena, distaccamento di Montepulciano, sono intervenuti per soccorrere un daino in Località Diga dei Palazzi, nel comune di Pienza. Il daino è rimasto intrappolato nel fango sulla riva di un laghetto parzialmente prosciugato.

La squadra dei Vigili del fuoco ha collaborato per il recupero dell’animale con il veterinario del luogo.