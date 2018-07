Ruba le monete dalla cassetta delle offerte. Arrestato

L'uomo, con precedenti, è stato notato dal parroco della Chiesa del Gesù, in centro a Montepulciano

MONTEPULCIANO. Nella mattinata di ieri, a Montepulciano, i carabinieri intervenivano, su richiesta del parroco della Chiesa del Gesù, in via Voltaia, e trovavano in flagranza di reato un uomo, nato in Belgio, residente in provincia di Teramo, nullafacente e con precedenti denunce a carico, intento a trafugare delle monete dalla cassetta delle offerte.

Pazientemente, senza alcun timore di essere scoperto, l’uomo, armato di biadesivo, si impossessava delle monete e, all’arrivo dei carabinieri, aveva già accumulato una decina di euro.

Accompagnato in casera ed espletate le formalità di rito, l’uomo è stato trattenuto presso la camera di sicurezza della stazione carabinieri di Chianciano, in attesa di essere giudicato con il rito direttissimo innanzi al Tribunale di Siena, con udienza fissata per oggi.