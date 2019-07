Ruba formaggi al supermercato ma incappa nella Polizia che lo arresta

CHIUSI. Ha rubato numerose forme di formaggio in un supermercato, ma è stato notato da una pattuglia della Polizia di Stato che lo ha arrestato.

Così è finito nei guai un 31enne di origini rumene che si aggirava con fare sospetto lungo la SP 146 di Chiusi, al confine con la provincia di Perugia.

I poliziotti della Volante del Commissariato PS dell’omonima cittadina, durante il servizio lo hanno notato, mentre, alla vista della pattuglia, cercava goffamente di cambiare strada, così hanno deciso di procedere al controllo.

Dopo averlo identificato hanno rinvenuto, nascoste all’interno di alcune borse che aveva al seguito, oltre dieci forme di formaggio ancora incartate.

Alle domande serrate degli agenti all’uomo non è rimasto che confessare il furto appena commesso presso un supermercato nelle vicinanze, in località Po’ Bandino, in provincia di Perugia.

Gli accertamenti sono poi proseguiti in maniera scrupolosa anche presso l’esercizio dove i poliziotti hanno acquisito le prove del furto, di cui i commessi non si erano peraltro ancora accorti.

All’esito dei riscontri, il 31enne pluripregiudicato per reati analoghi, è stato arrestato e successivamente sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria da parte del Tribunale di Perugia.