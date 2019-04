Rosso candidato a Castelnuovo: “Vincere per cambiare tutto”

Ad ufficializzare la scelta sono Tiziana Nisini, Lorenzo Lore' e Gianni Martinucci, Coordinatori e Responsabili Provinciali rispettivamente di Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia

CASTELNUOVO BERARDENGA. Lorenzo Rosso sarà il candidato del centrodestra alle prossime elezioni per il rinnovo del Comune di Castelnuovo Berardenga. Ad ufficializzare la scelta sono Tiziana Nisini, Lorenzo Lore’ e Gianni Martinucci, Coordinatori e Responsabili Provinciali rispettivamente di Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia. “Ringrazio i Partiti che appoggiano questa candidatura in uno dei comuni più rossi della già rossa provincia di Siena. Dopo candidature “di servizio” e negli anni scorsi considerate “senza alcuna speranza”, questa invece potrebbe essere la volta buona, visto come il PD di Nepi ha mal governato Castelnuovo. Tutti insieme potremmo finalmente farcela”, dichiara Rosso, consigliere uscente e Presidente della Commissione di Controllo del Comune chiantigiano. Già pronto anche lo slogan: “Vincere per cambiare tutto”.

Lorenzo Rosso, laurea in Legge ed una lunga esperienza amministrativa, è stato Consigliere Provinciale e consigliere comunale di Siena, Vice Presidente della Province Toscane. Attualmente è Dirigente Nazionale di Fratelli d’Italia, Componente dell’Ufficio Legislativo del Gruppo Parlamentare FdI al Senato e Coordinatore di Siena del Partito di Giorgia Meloni.